Carmen Harra, profeţie uluitoare despre România. „Va fi ceva cum nu am mai văzut din 1989”

Carmen Harra a făcut o profeție uluitoare despre România, iar mesajul său este unul care îi pun pe gânduri pe cei atenți la astfel de premoniții. Nu este pentru prima oară când clarvăzătoare prevede evenimente tragice, cu atât mai mult cu cât – spune ea – anil 2019 este guvernat de cifra 3, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la tot ce poate fi mai rău.

Se împlinesc 30 de ani de la Revoluţie, avertizează Carmen Harra, iar anul 2019 va fi unul al schimbărilor. Există riscul ca istoria din 1989 să se repete.

„Anul 2019 este guvernat de cifra 3 și de planeta Jupiter. Va fi un an de stabilitate, dacă ne gândim la Biblie, la Cruce, la Sfânta Treime, triughiul este cel mai stabil element. Anul acesta va fi un an de rezoluție, în care multe dintre lucrurile începute în 2018 se vor rezolva în 2019. La 30 de ani de la Revoluție, o să vedem o manifestație puternică în România, o schimbare de Guvern, de regim, așa cum nu am mai văzut din 1989", a avertizat Carmen Harra.

Carmen Harra a știut că soțul ei nu va atinge vârsta de 60 de ani

„L-am cunoscut pe soţul meu după două zile şi ne-am căsătorit după trei săptămâni. Eram noi doi împotriva lumii. Era un sentiment intens, care a continuat şi după trecerea lui în nefiinţă. Soţul meu venea cu florile la uşă. Eu fac calcule şi am ştiut de la început când va muri. Ştiam că el nu va depăşi vârsta de 60 de ani. Aveam lacrimi în ochi şi îi spuneam în glumă sau în serios că el trăieşte mai mult decât mine", a spus Carmen Harra la „Răi da Buni".

Virgil, soțul lui Carmen Harra, a murit la 59 de ani, din cauza cancerului la plămani. Cei doi au trei fete impreună, iar bărbatul a fost întotdeauna o prezentă discretă. Carmen și Virgil s-au cunoscut în Statele Unite ale Americii (SUA) și s-au indrăgostit la prima vedere. Dragostea prezicătoarei pentru soțul său s-a păstrat și după decesul acestuia, din anul 2009.

„Îngerul meu din Ceruri, te voi iubi întotdeauna. Dragostea nu moare niciodată”, a fost mesajul pe care Harra l-a postat în dreptul fotografiei cu soțul ei.