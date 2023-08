Carmen Harra, viață de lux în America! Cum arată vila clarvăzătoarei, cu vedere la Oceanul Atlantic

Carmen Harra (68 de ani) duce o viață de lux în Statele Unite ale Americii, acolo unde deține o vilă așa cum vezi numai în filme, dar și alte proprietăți scumpe. Românca este stabilită peste Ocean de mai bine de trei decenii. Înainte să părăsească România, vedeta avea o carieră muzicală și prezenta diverse emisiuni la radio. După ce s-a mutat în străinătate, aceasta s-a reinventat, a renunțat la lumea artistică și a devenit psiholog. Apoi, a început să lanseze bestselleruri și să țină ședințe cu persoane care-și căutau liniștea sufletească. De-a lungul timpului, s-a vehiculat că a făcut bani pe bandă rulantă, pentru a-și ridica imperiul.

Carmen Harra locuiește de mai bine de 30 de ani în Statele Unite ale Americii, acolo unde duce o viață de nabab. Prezicătoarea a plecat din România când a simțit nevoia de o schimbare. Zis și făcut! Viața ei a luat o altă întorsătură peste hotare, iar românca a ajuns să-și schimbe și cariera. Înainte să plece din țară, aceasta era pasionată de muzică, însă când a ajuns în SUA, Carmen Harra s-a reinventat. A lăsat lumea artistică pentru psihologie, domeniu în care a obținut și un titlu de doctor. Vedeta a scris prima ei carte, Everyday Karma, în 1998. A început să lanseze bestselleruri pe bandă rulantă și să țină ședințe cu oamenii care-și căutau liniștea sufletească. Așa ar fi ajuns psiholoaga să câștige o avere peste Ocean.

„În primul rând, fiind consilier în America, câștig între 400 și 600 de dolari pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuți oameni din lume. Acum, pot să fac foarte ușor 40.000 – 50.000 de dolari pe lună. Asta pentru că sunt cunoscută, am un nume, America mă recunoaște și mă apreciază”, mărturisea într-o emisiune, acum ceva vreme.

Carmen Harra, viață lipsită de griji în SUA

Carmen Harra trăiește pe picior mare în Florida, acolo unde stă de ani buni. Prezicătoarea duce o viață de lux alături de familia ei, într-o casă imensă aflată pe malul Oceanului Atlantic. Românca a investit o avere imensă în vila care arată ca-n filme. „Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă.”, spunea ea, citată de click.ro.

Casa de vis în care locuiește Carmen Harra are nu mai puțin de 400 de metri pătrați, o piscină superbă și mulți palmieri. Românca a cumpărat vila acum 15 ani, însă investițiile nu s-au oprit acolo. Vedeta și-a achiziționat și un apartament uriaș, cu vedere la Atlantic, în care a investit foarte mulți bani.

„Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care am cumpărat-o acum 15 ani. Iar acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la Ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi. Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de mii de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal.”, a mai spus aceasta, pentru sursa citată mai sus.