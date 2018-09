Carmen Șerban a dezvăluit care este singurul lucru pe care nu-l va face dacă se va căsători. “Niciodată!”

Carmen Șerban este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Invitată la un post de televiziune, vedeta a dezvăluit că nu va îmbrăca niciodată rochia de mireasă dacă va ajunge vreodată în fața altarului.

„Niciodată nu o să îmbrac rochie de mireasă. Eu doar cânt pentru mirese, nu o să fiu mireasă. Aşa mi-am propus. Dacă va fi vreodată să ajung la o stare de cunune religioasă mi-aş face o altfel de rochiţă, nu de mireasă„, a spus Carmen Şerban.

A slăbit 15 kilograme!

Altfel, Carmen Șerban a slăbit foarte tare în ultima perioadă. Cântăreața susține că nu a ținut nicio dietă. Ba mai mult, a mâncat cotlete de porc și alte lucruri nerecomandate la regim. Cu toate acestea, artista a renunțat la pâine și la ciocolată, acesta fiind secretul siluetei cu care se laudă acum.

„Am slăbit 15 kilograme, le-am slăbit pentru mine. Nu ţin dietă, mănânc de toate. Azi am gătit ceva. Am mâncat cotlete de porc şi am băut o cafea. Atât toată ziua. Foarte rar mănânc pâine, am scos pâinea şi ciocolata şi se simte, chiar se simte. N-am făcut nimic să slăbesc, a murit anul trecut cineva foarte drag mie şi de atunci am continuat să slăbesc. Acum mă menţin, nu mă mai îngraş. Vreau să mai slăbesc vreo 2-3 kg că am multe rochiţe pe care vreau să le port. Seara dacă mi se face foame mănânc salată verde cu ton sau o salată cu brânză şi cu roşii”, a declarat Carmen Şerban.