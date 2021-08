Carmen Șerban, decisă să plece definitiv din România? Ce spune artista: „Am primit drept de ședere permanent în Anglia”

Carmen Şerban vrea să facă o investiţie considerabilă peste hotare. După ce a vândut un apartament din ţară, vedeta a decis să îşi cumpere o locuinţă în Londra, însă planurile sale s-au schimbat radical. În cadrul unui interviu recent, artista a explicat ce se întâmplă, de fapt, şi de ce şi-a amânat plecarea.

Carmen Şerban anunţa în urmă cu ceva timp faptul că şi-a scos la vânzare apartamentul de lux în care locuia. Investiţia în locuinţă a fost una destul de mare şi asta pentru că artista şi-a amenajat singură casa cu mobilă şi accesorii scumpe.

Carmen Șerban și-a vândut apartamentul, dar nu mai pleacă la Londra

Deşi a luat o sumă mare pe apartament, se pare că vedeta nu suficienţi bani pentru prima etapă a cumpărării unei alte locuinţe la Londra. Mai mult, artista dezvăluie faptul că pandemia i-a dat planurile peste cap.

NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE CARMEN ȘERBAN NU VREA SĂ AJUNGĂ ÎN FAȚA ALTARULUI: „NU SUNT DE LUNGĂ DURATĂ”

Din cauza restricțiilor impuse, piața imobiliară de peste hotare a suferit probleme, iar în prezent lucrurile se mişcă mai greu.

”Momentan nu o să merg la Londra decât ocazional până când îmi găsesc o locuință. Acolo nu se cumpără așa ușor o locuință, sunt mai îngreunate procedurile de vizionare. Momentan, aștept cum va fi piața și voi vedea prin iarnă sau primăvară. Am vânzut unul dintre apartament ca să am un buget de început, că acolo e totul al dublu sau triplu. Oricum, acolo casele nu se iau cu banii jos, se aduce un aport financiar, după care se merge în sistem de rate. Nu caut nici teren, ncii casă, caut doar un apartament, tocmai pentru că nu vreau să mă mut definitiv acolo. Caut un apartament cu două sau trei camere pentru că peste nu mă încadrez la buget. Nu mă interesează să fac o investiție așa mare în Londra, mai bine fac în România”, a declarat Carmen Șerban la Antena Stars.

„Lucrurile merg într-o direcție bună”

În acelaşi timp, cântăreaţa a explicat faptul că nu îşi doreşte să facă o investiţie mare, căci nu-și dorește o mutare definitivă din România.

Astfel, un apartament cu două sau trei camere ar fi suficient pentru Carmen Şerban.

”Eu de curând am primit și drept de ședere permanent în Anglia, deci lucrurile merg într-o direcție bună, numai că procedurile se fac în termenii lor și nu e atât de rapid. Și dacă cumpăr în Anglia, nu înseamnă că o să stau acolo definitiv. O să stau în România și o să mai merg și acolo, aici am familia, prietenii. Eu am evenimente în toată lumea, deci pot să plec oriunde să cânt. Nu renunț la meseria mea, mergem înainte de oriunde aș fi. Nu am o meserie de lucrat în fabrică, pot să cânt oriunde, pot pleca spre cântări din orice locație”, a mai adăugat cântăreața.

Sursă foto: Arhivă Cancan