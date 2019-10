Carmen Şerban, devastată după moartea tatălui. Vedeta a avut o premoniție cutremurătoare: “Am fost de 18 ori acasă”

Deși pe scenă apare mereu cu zâmbetul de buze, sufletul lui Carmen Șerban este plin de durere. Tatăl său a murit în urmă cu o lună. Vedeta a povestit ce s-a întâmplat înainte de această tragedie şi a spus totul despre premoniţia pe care a avut-o.

Carmen Șerban trece prin cele mai grele momente din viața sa. Cântăreața a dezvăluit faptul că înainte de moartea tatălui său a avut un concert care a fost anulat pe ultima sută de metri, iar ea s-a dus imediat în Timişoara, acolo unde era tatăl ei. Vedeta spune că Dumnezeu i-a dat un semn.

“Eu pe 14 septembrie trebuia să am de cântat la Bruxelles. S-a anulat cântarea… Nu s-a mai legat nimic… Pe 14 noaptea m-am urcat în maşină şi am gonit la Timişoara pentru că am simţit”, a spus artista.

Carmen Şerban povesteşte că, ori de câte ori tatăl ei o vedea, starea lui se schimba spre bine, uita de boală şi încerca să fie puternic pentru ea.

“S-a chinuit 14 ani… A fost paralizat total, a început să se mişte după ce i-am inlocuit inelele din coloană… Am reuşit să-l aducem în scaun cu rotile… Mama a fost stâlpul lui! Mâine se împlineşte o lună. Am fost de 18 ori acasă în acest an. Simţeam, tot fugeam să-l prind, să-i ridic moralul. El prindea putere când mă vedea pe mine…Oricât de bolnav era, când mă vedea pe mine se înviora la faţă, începea să mănânce. În alea două zile cât am fost acasă, a mâncat! Ultima dată am vorbit cu el în ziua în care s-a dus”, a povestit Carmen Şerban la “Agenţia VIP”.