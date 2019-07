Carmen Șerban, gest impresionant pentru două fetițe cu grave probleme de sănătate: “Este important să nu uităm să fim oameni”

Carmen Șerban face un gest impresionant pentru două tinere, una dintre ele se află în scaun cu rotile, iar cealaltă suferă de o boală gravă. Artista va susține două concerte caritabile, iar onorariul pe care îl va câștiga, îl va dona celor două fetițe.

Artista va urca mai întâi pe scenă joi, 25 iulie, în Oradea, la Queen Mary, apoi, sâmbătă, 27 iulie, în Aula Magna a Facultății de Drept din București. Carmen Șerban consideră că nimic nu este mai important în viață decât sănătatea și bunătatea.

“Indiferent de cine ajungem să fim în viață, este important să nu uităm să fim oameni. Să avem inima deschisă pentru a-i ajuta, atât cât putem, pe cei aflați la nevoie. Sunt bucuroasă că pot să mă implic în aceste două evenimente umanitare. Joi voi cânta la Oradea, iar sâmbătă, la prânz, în Aula Magna a Facultății de Drept din București, la invitația domnului Mircea Mincu, Președinte de Sindicat al Universității București. Voi fi prezentă alături de colegii din formația mea, Mihail Titoiu, la saxofon, și Liviu Ciotoi, la orgă. Accept cu mare drag acest tip de concerte de fiecare dată când ne permite agenda, care este plină de programări chiar și pentru anul viitor. Pe 3 august voi fi însoțită de formația mea în Portugalia, în orașul Algarve, unde vom susține un concert live pentru românii de acolo, iar intrarea este liberă”, a spus artista pentru Wowbiz.ro.

Carmen Șerban și-a făcut operaţie de micşorare de sâni

Carmen Șerban a vorbit despre operația de micșorare pe care a făcut-o. Schimbarea importantă pe care și-a făcut-o cântăreața are loc la o perioadă scurtă de timp după ce a fost supusă unei operații de rinoplastie.

“Sunt foarte mulţumită. Am plecat de la o operaţie de deviaţie de sept (…). Am zis să fac acum iarna, când nu sunt foarte multe cântări, micşorarea, ridicarea şi egalarea sânilor. Sunt foarte mulţumită. Eu am spus că poate ar trebui să-mi bage puţin silicon, dar medicul a zis că natura a fost atât de generoasă…”, a declarat îndrăgita artistă în cadrul emisiunii prezentată de Simona Gherghe.

Carmen Șerban a slăbit 15 kilograme în ultimii 2 ani

Din 2017, Carmen Șerban și-a propus să facă mai multe schimbări în viața ei. Astfel, cu ajutorul unei diete echilibrate și nu numai, ea a reușit să slăbească 15 kilograme în doi ani. La finalul lui 2018, artista s-a lăsat pe mâinile unui medic estetician pentru un lifting facial, dar și pentru o operaţie de rinoplastie