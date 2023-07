Carmen Șerban, mărturisiri inedite despre cum a reușit să învingă cancerul: „M-au ajutat să îmi găsesc liniștea”

Carmen Șerban a reușit să învingă cancerul, însă perioada în care s-a luptat cu boala nemiloasă a fost una grea și apăsătoare. În vârstă de 52 de ani, artista este recunoscătoare pentru faptul că este sănătoasă, dar toate astea nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi găsit un sprijin care să-i dea putere să treacă peste acea cumpănă.

Carmen Șerban, una dintre cele mai apreciate și cunoscute cântărețe din România, s-a luptat cu o boală cruntă, care i-a dat total viața peste cap. În urmă cu aproximativ 11 ani, artista a fost diagnosticată cu o formă gravă de cancer la sân. Nu avea niciun simptom, însă a decis să-și facă un control de rutină. Vestea a fost primită cu greu de artistă, însă credința și speranța că va reuși să învingă boala nemiloasă i-au dat putere să meargă mai departe.

Ce anume a ajutat-o pe Carmen Șerban să învingă cancerul: „Nu mă laud”

„Eu sunt un om care iubește foarte mult și cred foarte mult în Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu și cred în El. Una din minunile care mi-au schimbat deja viața este, în primul rând, faptul că m-am vindecat de un cancer prin credință. Știți foarte bine povestea mea, fanii mei o cunosc. Într-adevăr, am avut un cancer în urmă cu 11 sau 12 ani, când am fost depistată. Se mărea de la o zi la alta, de la o lună la alta, era galopant cancerul și l-am vindecat într-un an și jumătate doar prin credință”, spunea Carmen Șerban, în cadrul unui interviu mai vechi.

Pe lângă credință, artista a practicat un obicei care a avut un impact semnificativ asupra ei și întregului proces de vindecare.

Carmen Șerban a mărturisit că a citit numeroase cărți de dezvoltare personală care au ajutat-o să aibă alte perspective asupra procesului de vindecare. Faptul că a crezut în ideea că va reuși să învingă cancerul a făcut-o să rămână optimistă și să treacă mai ușor peste acea perioadă grea.

„Am acasă peste 100 de cărți de dezvoltare personală și vorbesc serios, nu mă laud. (…) M-au ajutat să îmi găsesc liniștea (n.r. cărțile de dezvoltare personală), să mă vindec de acel cancer pe care l-am avut, să înțeleg oamenii mai bine. Înțelegându-i pe ei mă înțeleg pe mine, adică să văd lucrurile și din perspectiva lor, nu numai din a mea”, a mărturisit Carmen Șerban, în cadrul interviului pentru Antena Stars.

