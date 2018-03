Carmen Șerban nu a putut pleca în SUA, unde avea concert, pentru că i-a fost anulată viza, chiar când să urce în avion. Revoltată, artista s-a adresat șefilor de la Aeroport, dar și Ambasadei SUA. Prezentă la Acces Direct, Carmen Șerban a explicat ce s-a întâmplat, dar și pe cine bănuiește că ar fi în spatele complotului.

”A fost pe 21 martie… Am primit un mail înainte să plec, cu doar câteva ore înainte, că zborul s-a anulat și că ne duce o companie poloneză. Am zis că e important să ajung la New York.

Am ajuns la aeroport a doua zi, am trecut peste faza cu mutatul de la o companie bună la una pe care nu o cunoașteam. Mi s-a spus că am o problemă cu viza. Băieții mei și unul dintre colegi au obținut viza cu o săptămână înainte decât mine…

Eu nu am creat probleme niciodată, nu sunt genul ăsta. Nu văd ce s-a întâmplat, nu era niciun punct la mine care să ducă la anularea vizei. Practic am fost anunțată că mi s-a anulat viza și mi s-a spus asta după ce avionul a plecat spre America. Avionul a plecat la 3 și ceva, iar mie mi s-a anulat viza pe la 4 și ceva… Dar nu m-au lăsat să urc.

Am vorbit cu Ambasada… Ad dat telefonul ca atunci când mi se va debloca viza să mă anunțe. Mi s-a spus că se va rezolva. O persoană de acolo mi-a spus că-s cântăreața ei favorită…

M-am urcat în taxi, am sunat la aeroport… Am zis, avionul a plecat, vreau să vin până la dvs, să-mi dați hârtia să-mi reprogramez zborul. În continuare mi se spunea că nu e nicio problemă. Mi-au luat pașaportul, să-l verifice, mi l-au adus cu o știampilă și o hârtie, nu mi-au dar explicații, mi-a fost anulată viza. M-am simțit umilită și jignită.

Vineri dimineață am fugit la bancă și am făcut returul banilor către doamna din America. Asta e, am pierdut câteva mii de euro, plus biletele de avion. Și oamenii au pierdut, sunt revoltați…

O anulare a vizei nu putea să se facă decât în urma unui denunț. Dar orice ar fi este o mărturie mincinoasă. Dar știu ce se întâmplă, e un impresar care-și face veacul în America și vrea să dețină un monopol…

M-au sunat mulți impresari care mi-au spus că aceeași persoană le-a făcut și lor probleme. Nu numai mie. Nu o să dau nume, sunt un om cu capul pe umeri… O să-l dau când am dovezi. Știu exact cine e… Ăsta i-a amenințat pe niște impresari din Chișinău, cum își permit ei să facă program!!

Am prieteni în SUA care vor să facă investigații, să vadă ce s-a întâmplat”, a dezvăluit Carmen Șerban.

Carmen Șerban spune că și-a angajat un avocat și că nu se va lăsa până când nu se va face dreptate.