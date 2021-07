Carmen Tănase, decizie radicală din cauza pandemiei: „Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo”

Caren Tănase a luat o decizie radicală, din cauza pandemiei de coronavirus. Marea actriță a vândut tot ce avea în Capitală și s-a mutat la sat. Viața în mediul rural este mult mai liniștită și fără prea multe probleme. Unde mai pui că prezența celor dragi îi fac zilele mult mai frumoase.

Într-un sat de lângă Târgoviște a ales Carmen Tănase să „evadeze” de aerul irespirabil din București, dar și de toate problemele cu care se confrunta. Marea actriță și-a vândut tot ce avea în Capitală și s-a retras lângă mama ei, care-i conferă mult echilibru, dar și lângă Tudor, fiul ei, care s-a întors în țară.

” Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit.” , a declarat actrița pentru impact.ro.

Actrița refuză să se testeze sau vaccineze

Încă de la începutul pandemiei, Carmen Tănase s-a declarat împotriva testării și, acum, și împotriva vaccinării. Marea actriță nu crede în existența virusului și susține că indiferent de context, va refuza vaccinarea.

” Mi s-a cerut la început să-mi fac testul, la o filmare. Am refuzat și nu m-a mai interesat nimic. Nu voi face niciodată vaccinul și nici vreun test, chiar dacă va trebui să renunț la vreun job, ne spune aceasta.”, a mai declarat actrița pentru sursa citată.

