Casa lui Mircea Dinescu, incendiată! Locuința din Dolj a ars din temelii: ”Întâi mi-au dat foc la vie”

Casa din lemn a scriitorului Mircea Dinescu, din județul Dolj, a fost incendiată. Locuința acestuia a ars din temelii, iar acum oamenii legii au demarat o anchetă. Există suspiciuni că incendiul ar fi fost provocat. Mai ales având în vedere că în urmă cu doar câteva luni și via acestuia a fost incendiată. Mircea Dinescu a făcut primele declarații în urma celor întâmplate.

Incidentul din comuna Cetate, județul Dolj, a avut loc în urmă cu două săptămâni. Iar pagubele sunt considerabile. Potrivit imaginilor care circulă în mediul online, casa din lemn a scriitorului a ars în întregime. În urma celor întâmplate, Mircea Dinescu a depus o plângere la Parchet, prejudiciul estimat fiind de circa 100.000 de euro.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere”, a transmis IPJ Dolj.

Casa lui Mircea Dinescu a fost incendiată

În urma incendiului ce a avut loc în urmă cu două săptămâni, casa lui Mircea Dinescu s-a făcut scurm. Este vorba despre o construcție din lemn din comuna Cetate, județul Dolj. În urma celor întâmplate, acesta a depus o plângere și bănuiește că incendiul a fost provocat.

Un incident asemănător a avut loc și în urmă cu doar câteva luni, atunci când via din jurul casei a fost incendiată. Deși nu bănuiește cine sunt cei care i-au făcut rău, Mircea Dinescu consideră că persoanele respective i-ar fi incendiat casa pentru că l-ar considera „moșier”, cuvânt care i-a fost atribuit, în urmă cu mulți ani, de Ion Iliescu.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu (n.r. – cine sunt vinovații), dar eu cred că aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii. Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare”, a declarat Mircea Dinescu, în presă.

Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător am pomenit”

Cât costă o ciorbă de burtă, în restaurantul „Lacrimi și Sfinți” al poetului Mircea Dinescu

