Cât costă o ciorbă de burtă, în restaurantul „Lacrimi și Sfinți” al poetului Mircea Dinescu

Restaurantul “Lacrimi și Sfinți” a fost fondat de poetul Mircea Dinescu, iar bucatele tradiționale românești sau reinterpretate au un gust aparte. Printre preparatele vedetă se numără și ciorbele, care ocupă un loc de cinste în meniu. Cât costă, de fapt, o ciorbă în restaurantul lui Mircea Dinescu?

Meniul de la restaurantul celebrului poet este extrem de bogat și oferă preparate pentru toate gusturile. De la bucate tradiționale, la deserturi delicioase, fiecare fel de mâncare te duce într-o poveste atunci când îl savurezi. Fie că ești iubitor de carne, de pește sau preferi mâncărurile bazate pe legume, aici găsești mereu ceva care să te cucerească și să vrei să te întorci. Acum a venit momentul să vorbim și despre prețuri.

Cât costă o ciorbă de burtă, în restaurantul „Lacrimi și Sfinți”

Cei care vor să încerce supa de roșii oltenești trebuie să scoată din buzunar 29 de lei pentru o porție de 380 de grame. Această supă este preparată din roșii oltenești cu vin, ulei de măsline, chimen, busuioc și semințe de dovleac. La capitolul ciorbe, restaurantul dispune și de alte variante.

Pentru iubitorii de carne de pește, în meniu există și o variantă de ciorbă de pește consistentă, de 650 de grame pentru care trebuie să scoți din buzunar 39 de lei. Aceasta conține crap de Dunăre, somon de Deltă și biban de apă stătătoare cu usturoi, lângă care se mai adaugă și mămăligă.

La același preț se află și ciorba de potroace, care este făcută din inutilități de orătănii, așa cum arată în meniu, acrită cu borș și parfumată cu leuștean. Cea mai scumpă ciorbă din meniul lui Mircea Dinescu este ciorba de burtă de vițel. Pentru aceasta trebuie să plătești 41 de lei pentru 500 de grame. Aceasta este fiartă la foc scăzut cu parfumuri orientale și lămâie verde. De asemenea, la această ciorbă se mai adaugă și smântâna.

Lacrimi și Sfinți este un restaurant românesc atipic cu o bucătărie modernă/contemporană. Rețete vechi de 100 de ani sunt reinterpretate și reașezate, arome pierdute, arome inventate, toate la un loc. Mircea Dinescu redescoperă și reinventează în bucătăria de la Lacrimi și Sfinți mai mult decât mâncăruri și preparate, redescoperă și reinventează o cultură culinară autohtonă aproape pierdută sau, în cel mai bun caz, ignorată de peste un secol. Orice produs din meniu este preparat doar cu ingrediente locale, organice: peștele este de captură, păsările sunt de curte, porcii și vițeii vin din ferme individuale mici.

