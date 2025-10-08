NU E O GLUMĂ! Cât a plătit un student de la ASE pentru un meniu cu ciorbă și cotlet de porc la cantina universității

La începutul lunii octombrie studenții s-au întors la facultate, iar prețurile pentru cazare, cărți și toate cele necesare îi sperie. În acest context, cantinele universitare rămân puținele refugii pentru studenții care își doresc o masă caldă, la prețuri accesibile. Cât a ajuns să coste un meniu la cantina de la ASE din București?

Studenții s-au întors cu entuziasm la facultate, însă ce nu îi entuziasmează sunt prețurile tot mai mari. Așa că încă din primele zile tot mai mulți și-au îndreptat pașii către cantine, sigurele locuri în care pot găsi o masă caldă la un preț accesibil.

Cât costă un meniu la cantina ASE?

Studenții au început cursurile, iar pe lângă sălile de clasă și cantinele au fost luate cu asalt. Mulți sunt cei care și-au îndreptat pașii către ele în căutarea unei mese calde, la un preț care să nu le golească de tot buzunarele. Aici, meniul este divers și prețurile accesibile, după cum spun chiar ei.

Recent, unul dintre studenții de la ASE a postat pe TikTok un clip în care le prezintă tuturor meniul de la cantină, dar și prețul. Tânărul a avut parte de o masă copioasă, iar la final s-a declarat mulțumit și chiar satisfăcut de banii pe care i-a dat pentru tot.

Mai exact, studentul și-a prezentat prânzul, care pare unul copios. Acesta a mâncat o ciorbă, piure cu cotlet de porc și o chiflă. Ei bine, pentru toate spune că a scos din buzunar 20 de lei și se arată cât se poate de mulțumit de „afacerea” făcută. Acesta a prezentat și mâncare colegilor, iar meniul pare divers.

„Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorba, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chifla. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria”, a spus tânărul, în clipul postat.

Dacă pentru el și colegii lui prețurile par să fie unele bune, alții au avut o altă opinie, iar secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt.

„Pe vremuri cu 20 lei plăteam toate porțiile de la masă.. 2 lei. Ciorba 1.5 lei, piureul 3 lei cu pieptul sau ceafa de porc”, „Mult! Cât te costa trei mese? Plus cazare etc? Ar trebui să fie gratuite”, „Astea costau 8 lei acum câțiva ani și nu exagerez!”, „Eu când eram student, la filosofie, mergeam la cantina de la drept, cu 10 lei mâncam 3 feluri de mâncare”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

