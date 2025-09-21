Acasă » Știri » Studenții din România care pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin. Ce trebuie să facă

De: Mirela Loșniță 21/09/2025 | 19:49
Vești bune pentru o categorie de studenți din România. Aceștia pot beneficia de o lună de cazare gratuită la cămin dacă îndeplinesc anumite condiții. Ce trebuie să facă tinerii pentru a avea parte de această ofertă vedeți în articol.

La Iași, Universitatea Tehnică a lansat o inițiativă inedită prin care studenții pot avea parte de o lună de cazare gratuită la cămin, dacă îndeplinesc câteva condiții. Mai exact, cei care aleg să participe la curățenia de toamnă sunt răsplătiți cu gratuitate la cazare timp de o lună de zile.

Ce trebuie să facă studenții din Iași

Peste 100 de studenți din Iași au acceptat propunerea și s-au apucat de treabă. Aceștia zugrăvesc, spală, vopsesc sau șterg geamurile. Această situație este avantajoasă pentru ambele părți: universitatea economisește bani pentru manoperă, iar studenții reduc cheltuielile și se distrează în același timp.

Reprezentant cămin studențesc: „Trebuie să dați cu mopul pe toate holurile, după care să luați periile de sârmă, să verificați să nu mai fie var pe jos.”

Student: „Treaba merge, trebuie să meargă, că nu mai este atât de mult timp și începe anul universitar, încep cazările.”

Studentă: „De șters geamuri, uși, dăm cu vopsea, cu var, scările le spălăm, le ștergem.”

Student: ”Fiind și un grup numeros, ne ajutăm unul pe altul și timpul zboară repede.”

Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică din Iași: „Igienizarea spațiilor de bucătărie, locurile care au avut un trafic intens pe parcursul anului universitar. Facem, de asemenea, economie la bugetul campusului, astfel încât și ei, și noi avem de câștigat de pe urma acestui proces”, au spus pentru Digi24.

Căminele Universității Tehnice din Iași sunt în șantier, iar studenții s-au apucat de treabă. Aceștia au început curățenia și reparațiile. Cei care ajută la curățenie sunt scutiți de plata unei luni de cazare. Tarifele încep de la 340 de lei și pot ajunge până la 650 de lei, în funcție de condiții. Vestea bună e că au venit și studenți care vor să își ajute colegii fără să primească vreo recompensă. Curățenia se va încheia săptămâna viitoare, iar pe 29 septembrie se vor deschide porțile facultății.

Alina, studentă: „Sunt din Republica Moldova, deci eu am gratuitate, dar am venit să ajut, să nu-mi las coechipierii la greu. Trebuie să șterg să nu mai fie var pe tocuri la toate ușile.”

Studentă: „Avem muzică, ne distrăm, legăm prietenii.”

