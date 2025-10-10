Acasă » Știri » Singurul oraș din România în care o șaorma costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025

De: Irina Rasoveanu 10/10/2025 | 17:44
Șaorma la 12 lei/ Sursa foto: YouTube @ Atlasul Gustului

Prețurile au crescut considerabil în ultima perioadă, inclusiv în ceea ce privește alimentația. Așadar, românii au început să caute variante cât mai accesibile pentru a mânca ceea ce le place. Unul dintre cele mai adorate preparate de la noi din țară este șaorma. Oamenii ar trebui să știe că într-un oraș din România costă doar 12 lei acum, în octombrie 2025. Află, în articol, toate detaliile!

În contextul scumpirilor actuale, o tânără a decis să le prezinte oamenilor variante accesibile de a mânca în orașul în care ea locuiește. Printre preparatele alese de ea se numără și șaorma, pe care a găsit-o la prețul de 12 lei.

În ce oraș din România șaorma costă 12 lei

Cluj este orașul în care o șaorma poate fi cumpărată cu doar 12 lei. O tânără din Cluj a precizat faptul că, până de curând, costa doar 10 lei, însă prețul a crescut recent, în contextul scumpirilor de la noi din țară.

Localul unde se găsește această șaorma la preț accesibil este, de fapt, o afacere mică de familie, deținută de un bărbat de origine turcă și de soția sa. Cei doi nu au angajați și se ocupă singuri de vânzări.

„Când am venit noi aici prima dată, această șaorma de pui la chiflă era numai 10 lei. Acum, în contextul scumpirilor actuale, prețul ei este 12 lei. Este una dintre cele mai accesibile mese din Cluj. Această șaormerie este singura din Cluj și este posibil să fie și singura din România în care patronul este și angajat. Domnul care a făcut șaorma lucrează aici, alături de soția sa, de când și-a deschis afacerea. Este turc get-beget venit din Istanbul. Și-a deschis o șaormerie turcească 100% autentică”, a povestit tânăra într-un vlog pe YouTube.

Tânăra din Cluj mănâncă șaorma la 12 lei/ Sursa foto: YouTube @ Atlasul Gustului

Șaorma la 12 lei este servită la chiflă și conține pui, cartofi, un sos și o legumă din galantar la alegere. Deși prețul este unul mic, tânăra care a prezentat preparatul a mărturisit că este foarte gustos, iar produsele sunt proaspete.

„Chiar mi-a plăcut șaorma la ei prima dată când am venit aici. Este foarte bună, proaspătă, aromată. Îmi place foarte mult și chifla. Nicăieri nu cred că o să mâncați așa de bine de 12 lei. Oriunde mergeți în Cluj nu cred că o să găsiți ceva mai avantajos decât șaorma asta”, a mai spus tânăra din Cluj.

