Casa Verde 2023. Veşti bune pentru cei cu panouri fotovoltaice. Câţi bani se dau

Administrația Fondului de Mediu a emis recent un comunicat de presă prin care anunță faptul că toate dosarele depuse în anul 2022 au fost verificate. Astfel, urmează să înceapă „Casa Verde 2023”, prin care românii vor putea să-și pună panouri fotovoltaice cu finanțare de la stat.

Președintele AFM a anunțat recent faptul că toate dosarele depuse în ultimele luni au fost analizate. Urmează ca rezultatele să fie publicate pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Încă nu a fost anunțată o dată oficială la care va începe programul Casa Verde Fotovoltaice, dar condițiile par să rămână aceleași ca în 2022.

„Aşa cum am promis, am depus toate eforturile ca până la sfârşitul acestui an să finalizăm în procent de 100% evaluarea dosarelor în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice.

După publicarea acestuia pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se vor putea transmite propuneri și observații în perioada de consultare publică. Ulterior parcurgerii acestor etape și aprobării proiectului de Ordin de ministru, va putea fi lansată o nouă sesiune de finanțare în cadrul programului”, a declarat Laurenţiu-Adrian Neculaescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Câți bani se dau de la stat pentru panouri fotovoltaice

Autoritatea Fondului pentru Mediu acordă finanțare de 20.000 de lei pentru cei care vor să-și pună panouri fotovoltaice prin Casa Verde 2023. Suma poate ajunge până la 25.000 de lei pentru cei care au locuințe izolate.

Sumele acordate de AFM au rolul de a acoperi: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric); cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice); TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Suma acordată de către stat reprezintă 90% din valoarea totală a unui astfel de sistem, iar restul de 10% trebuie plătit de către beneficiarul sistemului.

