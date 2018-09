Căsnicia Celiei este în pericol? Vedeta a făcut declarații

Celia este căsătorită cu australianul Ardeli, cu care are împreună un băiețel superb, Angelo. După ce au stat mai mult în Australia, în ultima vreme cântăreața prefer România, aici unde își poate continua proiectele muzicale. Recent, a făcut declarații despre căsnicia ei și a mărturisit care sunt sacrificiile pe care le fac ambii parteneri.

„Am nunta de lemn! Vrem să ne punem puțin în ordine viața, pentru că am fost puțin bulversați de evenimentele care au avut loc în viața noastră, moartea tatălui socru, sarcina mea pierdută, dus-întorsul ăsta în România, Timișoara, Deva, nu mai știm unde ne este casa. Avem cinci case, nu mai știi exact unde îți e casa; e bine așa, să îți faci traiul undeva…

… Avem probleme, să ne punem afacerile în ordine și să îmi fac și eu piesele astea. Și, pentru că muncim fiecare, intervine lucrul acesta că stăm departe unul de altul. Nu sunt geloasă și nu cred că e sănătos pentru o relație și pentru o căsnicie, să stai departe unul de altul. Zice că familia trebuie să fie mereu unită. Am făcut sacrificii amândoi. În Australia nu prea avem treburi…el încă mai trage către Australia, acolo e și mama lui… Mi-a cerut soțul meu, subtil, să renunț la carieră, pentru a fi mai mult lângă el”, a declarat Celia.

Celia, despre depresie: „rugăciunea și natura – cel mai bun medicament”

În cadrul interviului, cântăreața a spus că a reușit să scape de depresia în care a intrat cu ajutorul rugăciunilor și a ieșirilor în natură. Astfel, deși venise în România și urma să rămână timp de șase luni, ea a decis să plece din țară înapoi în Australia, pentru că, spune artista, vremea capricioasă de la noi nu o ajuta deloc. Cu toate că a trecut printr-o dramă fără margini, vedeta își dorește să mai aibă un copil, pentru că vrea să-i facă o surioasă lui Angelo.

„De asta am plecat în Australia şi am zis că nu mai pot, am fost la pământ şi am vrut să plec, să am parte de linişte. (…). Am avut noroc cu natura, cu soarele. Căutam răspunsuri prin rugăciune, prin starea pe care o aveam și am primit răspunsuri, mi-am liniștit sufletul. S-a întâmplat asta decât să am un copil bolnav, plus că Dumnezeu m-a salvat, puteam să fac complicații, să scoată tot și să nu mai pot face copii. Chiuretajul și tot ce a urmat… sper că nu a afectat mult și și în viitor, am să fac și eu o fetiță. Am fost plecată două luni şi m-am întors alt om„, a mai mărturisit artista.

Celia a devenit mamă de băiat în urmă cu patru ani

Celia, pe numele din buletin Cristina Ioana Socolan, s-a născut pe 14 octombrie 1984, în Deva. Ea e una dintre cele mai de succes cântărețe din România. Ea și-a început cariera artistică în anul 2005, când s-a alăturat grupului muzical Elegance. În august 2013, artista a devenit doamna Ardeli Ancuţa. Soţului ei alături de care trăieşte o frumoasă poveste de dragoste pe tărâmurile Australiei i-a dăruit un băieţel pe 19 mai 2014. Fiul Celiei şi al lui Ardeli poartă numele Angelo.