Câștigător Survivor All Stars 2024 | Cine ia marele premiu de 100.000 de euro de la Pro TV, conform cotelor caselor de pariuri din România

Competiția Survivor All Stars se apropie cu pași repezi de marea finală. Rândurile s-au strâns, iar după eliminarea recentă a lui TJ Miles, doar cinci concurenți au mai rămas în joc. Aceștia încă au o șansă pentru a pune mână pe marele premiu în valoare de 100.000 de euro și duc lupte aprige în acest sens. Cum concursul din Dominicană se apropie de final, pariurile s-au făcut, iar marele câștigător deja a fost desemnat de fanii emisiunii. Cine ia marele premiu de la Survivor All Stars, conform cotelor de la casele de pariuri?

Nu mai este mult până când câștigătorul Survivor All Stars o să fie desemnat. În competiția din Dominicană au mai rămas puțin concurenți, iar aceștia dau tot ce au mai bun pentru a ajunge în bătălia finală și pentru a pune mâna pe marele premiu. Toți cei care încă se află în joc își doresc să fie câștigători, iar publicul deja și-a desemnat favoriții. Pariurile au fost făcute, iar mulți spun că el este câștigătorul Survivor All Stars. Despre cine este vorba?

(CITEȘTE ȘI: ANA PORGRAS O SĂ TURBEZE DE GELOZIE! CE A FĂCUT ZANNI CU O TÂNĂRĂ DIN REPUBLICA DOMINICANĂ)

Cine ia marele premiu de 100.000 de euro de la Pro TV

Așa cum spuneam, rândurile se strâng la Survivor All Stars. În ultima ediție a competiției din Dominicană încă o eliminare a fost făcută, iar în urma unui duel dur TJ Miles a ieșit din concurs. Acesta a pierdut duelul eliminatoriu împotriva lui Zanni, astfel flacăra lui s-a stins cu doar câteva zile înainte de marea finală.

„Trebuie să îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor care au crezut în mine! Trebuie să îi mulțumesc Franciscăi, că am întâlnit o așa femeie! Mă bucur că am făcut parte din echipa asta!”, a spus TJ Miles, după ce a pierdut duelul.

Așadar, după ultima confruntare doar cinci concurenți au mai rămas în competiție și au șansa să pună mână pe trofeu și pe marele premiu. Este vorba despre: Zanni, Iancu Sterp, Robert Moscalu, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcașu. Aceștia vor purta ultimele bătălii și vor da tot ce au mai bun pentru a rămâne cât mai mult în joc.

Fanii emisiunii de la Pro TV urmăresc cu interes ultimele zile ale competiției și încearcă să îl ghicească pe acela care se va întoarce în România cu titlul de câștigător. Casele de pariuri au actualizat cotele și, în acest moment, câștigător este Zannidache, cu o cota de 5.00.

Faimosul este urmat la mica distanta de Iancu Sterp, cu 6.00 la 1 șanse de a pune mâna pe marele premiu. În ceea ce îi privește pe Robert Muscalu, Andrei Ciobanu și Sorin Pușcaș, cei trei sunt la egalitate cu o cotă de 30.00.

Deși Zanni este văzut de mulți drept câștigătorul Survivor All Stars, rămâne de văzut dacă va reuși într-adevăr să pună, din nou, mâna pe marele premiu, în valoare de 100.000 de euro. Cei cinci concurenți rămași în competiție își adună forțele și cu siguranță fiecare o să dea tot ce are mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de trofeul Survivor All Stars. Rămâne de văzut cine va reuși să își adjudece victoria finală.

(VEZI ȘI: CE MESAJ A PUTUT SĂ-I TRIMITĂ ZANNI LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ, ÎNAINTE DE FINALA SURVIVOR ALL STARS. PREZENTATORUL TV L-A DAT DE GOL ÎN DIRECT!)