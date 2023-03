Câștigătorii America Express 2023 știu când vor intra în posesia marelui premiu. A fost anunțată data marii finale a show-ului de la Antena 1

Câștigătorii America Express 2023 știu când vor intra în posesia marelui premiu la finele lunii martie. În ultima vreme, printre emisiunile televizate preferate de către români, mai ales de către tineri, se află cele de entartaiment, unele dintre ele cu rezonanță globală. Divertismentul cu atât de multe surse a făcut ca oamenii să se concentreze asupra acelor forme ce pot fi educative, de inspirație și cel mai mult menite a le îndepărta atenția de la viața lor exigentă, amuzându-se în timpul liber.

Încet-încet, show-urile au ajuns în topul consumatorului de televiziune, producând audiență canalelor care le transmit. De exemplu, Vocea României, bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland sau Românii au talent după modelul Got Talent, ambele difuzate de ProTv, discutând doar de muzică, dans, acrobație, magie etc., ca să ajungem la altele de altă natură, cum este America Express de la Antena 1.

Câștigătorii America Express 2023 vor fi anunțați la finalul lunii martie

Antena 1 a ieșit în evidență, printre altele, cu America Express, o emisiune de tip reality show al cărei început a fost anul acesta pe 15 ianuarie. Dacă la nivel național, Antena 1 a stagnat în februarie față de ianuarie, la orașe și pe publicul țintă cu relevanță comercială, postul a câștigat audiența, scrie paginademedia.ro, un site foarte atent la toate mișcările din presa online și la audiențele record TV.

Revenind la America Express, show-ul care înainte purta denumirea Asia Express, sezoanele 1-4, este, de fapt, varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume, creată în 2004, apoi adaptată și difuzată în mai multe țări. Reamintim că Mihai Petre și Elwira au fost câştigătorii sezonului 4.

Sezonul 5 este urmărit cu mare interes de duminică, de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la 20.30, desigur, la Antena 1. Mona Segall este numele producătorului emisiunii în discuție. Filmarea are loc în America Latină, iar prezentatoarea „celui mai dur reality show de aventură”, cum le place realizatorilor să-l definească, este Irina Fodor, soţia lui Răzvan Fodor, deşi fanii au crezut că America Express va fi prezentată de Gina Pistol. Ea a refuzat să prezinte show-ul, fiindcă a vrut să fie alături de fetița ei în această perioadă, să-i audă primele cuvinte și să îi observe fiecare schimbare, potrivit declaraţiilor pentru surse diverse.

Irina Fodor, la fel ca în sezoanele anterioare, îi are co-prezentatori pe Oase și actorul Marius Damian. Cei doi povestesc despre specificul zonelor prin care ajung concurenţii, cât despre tradiţiile locale şi oamenii întâlniţi.

Ce se întâmplă în America Express

La începutul fiecărei ediții, concurenții America Express au traversat Atlanticul, parcurgând un itinerar misterios de peste 7000 de km, magnific totodată, numit Drumul Aurului, în căutarea orașului de aur: El Dorado. Precizăm că America Express-Drumul Aurului nu şi-a schimbat formatul. 18 concurenți, mai precis 9 perechi de vedete, au intrat în lupta pentru marele premiu. Aceștia au fost nevoiți să-și găsească mâncare, transport și cazare „beneficiind” de 1 euro pe zi, scrie viva.ro

După etapele din care nu lipsesc tot felul de provocări și tensiuni, vor râmâne în cursă numai două echipe ce vor aspira la titlul de câștigători America Express-Drumul Aurului.

Potrivit Antena 1, „de-a lungul competiției, echipele au participat la cursa pentru ultima șansă. Uneori, norocul le-a surâs celor ajunși pe ultimul loc și au primit un vultur verde care însemna rămânerea în competiție, dar alte echipe au primit vulturi roșii, care le-au adus eliminarea”. Gimnastele Diana Bulimar și Larisa Iordache au părăsit primele competiția, iar Puya și Melinda au ieșit din competiție, chiar înainte de semifinală.

Cine sunt semifinaliștii America Express 2023

Pentru toţi concurenţii, parcursul până în Finala America Express a însemnat lecții de viață transmise şi fanilor emisiunii. Pe pagina de Instagram „Viperele Vesele”, aflăm că cei care se vor lupta pentru marele premiu sunt: Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, dar numai două dintre ele vor ajunge în finală.

Prin urmare, după etape încărcate de provocări câștigătorii America Express 2023 vor fi anunțați în Marea Finală. Finala America Express 2023 difuzată pe Antena 1 și pe Antena PLAY, va anunţa echipa căștigătoare de pe Drumul Aurului, căreia Irina Fodor le va înmâna premiul în valoare de 30.000 de euro, duminică, 26 martie de la ora 20.00. Tot atunci, mult îndrăgitul show se va bate cu serialul Clanul, care a fost difuzat în fiecare zi de luni, la ProTv, iar luni marți, miercuri cu Survivor, acelaşi post.

America Express 2023, o emisiune acerbă și plină de emoții, le-a oferit concurenților prilejul să accepte provocarea de a-și depăși limitele, dar să-și dezvăluie și vulnerabilitatea în fața localnicilor care și-au manifestat bunătatea și i-au primit în casele lor.