Câștigătorul sezonului 10 Românii au talent a pierdut pe cineva drag. Radu Palaniță: „Ziua de mâine nu ne este promisă...”

Radu Palaniță, câștigătorul sezonului 10 Românii au talent, traversează o perioadă grea din viața lui. Vedeta de la ProTV a dezvăluit că tatăl său a murit, de curând.

Tragica veste a fost dată chiar de Radu, printr-un mesaj în care își anunța fanii că cel care i-a dat viață a plecat dintre noi.â

„Scriu aceste rânduri doar pentru a va spune sa fiți cât mai aproape de cei dragi vouă.Azi ii avem alături, dar ziua de mâine nu ne este promisa. Azi, mi-am pierdut tatăl și odată cu el și o mare parte din mine …😔”, a scris Radu Palaniță, pe pagina sa de Facebook.

Fanii l-au asaltat cu mesaje

La scurt timp după ce mesajul a apărut în mediul online, fanii s-au înghesuit să îi transmită zeci de mesaje de condoleanțe.

„Of Doamne, Radu, îmi pare atât de rău pentru pierderea ta… Sa îi fii aproape mamei tale, căci acum va avea foarte mare nevoie de tine și de sora ta! Ma voi ruga sa îi fie drumul lin și în Lumină 🙏 Știu cum e să îți pierzi tatăl, de aceea simt și mai puternic durerea ta…”, i-a scris un fan.

S-a apucat de cântat târziu

La audițiile pentru “Românii au talent”, el a mărturisit că s-a apucat de cântat abia la 36 de ani, deși, a spus acesta, muzica este pasiunea sa cea mare. Totul s-a întâmplat la o petrecere, i-a dezvăluit el Andrei Măruță.

“(…). Primul meu job a fost alături de tatăl meu de la care eu am învățat o meserie. Am făcut chestia asta în paralel: școala și cu munca și, la un moment dat, pot să spun că am ales munca.

Am fost o familie modestă… cu siguranță au fost unele lipsuri în copilărie și cred că chestia asta cumva m-a făcut să zic: Vreau eu să câștig banii mei, să îmi cumpăr eu ceea ce îmi doresc eu.

Cam de pe la 14 ani, mi-am câștigat singur banii. De fel… sunt o persoană mai retrasă, mai tăcută, dacă pot să spun așa.

Nu prea vorbesc, e o minune, vorbesc mai mult ca de obicei. (…)”, a povestit Radu Palaniță înainte să performeze pe scena de la “Românii au talent” la începutul acestui an.