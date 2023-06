Zannidache nu se dezice sub nicio forma de Pro TV. Câștigătorul Survivor România 2021 rămâne „sub aripa” televiziunii din Pache Protopopescu, asta după ce lunile trecute a mers, din nou, în Republica Dominicană, totul din dorința a le fi alături concurenților în show-ul din junglă care și-a avut finala anul acesta. Fostul protejat al lui Alex Velea, însă, se reprofilează. A semnat cu Pro TV și se va alătura distribuției din Groapa, noul serial al postului TV. CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în cele ce urmează!

Toamna se numără bobocii, iar Pro TV numără vedetele acostate pentru noul serial cu care speră să rupă gura târgului, dar și audiența. Groapa, proiectul adaptat după serialul turcesc „Legea familiei” -„Çukur”/„The Pit”, și-a dezvăluit, zilele trecute, câteva nume grele pe care le va avea în distribuție. Printre actori este și Daniel Nuță, cel care l-a interpretat pe Vlad Țepes în serialul Netflix – „Rise of Empires: Ottomans”, sezonul 2, și va fi chiar personajul principal pentru Pro TV. Un alt nume, însă, își va face apariția în noul vârf de lance al televiziunii din Pache Protopopescu, iar sursele CANCAN.RO informează că Zannidache se alătură celor care au semnat pentru noul serial Pro TV. Totodată, fostul protejat al lui Alex Velea a pus, deja, picioarele pe platourile de filmare, iar asta pentru că ieri s-a deplasat la Giurgiu pentru filmări.

(NU RATA: S-au răcit relațiile dintre Zanni și Sebastian Chitoșcă după terminarea show-ului „Survivor România”?! „Nu e președintele României Zannidache…”)

Zannidache, actor pentru Pro TV

Ieșit recent de sub aripa lui Alex Velea, Zannidache, pare-se, vrea să-și lărgească orizonturile din punct de vedere profesional. Pe lângă afirmările în industria muzicală, tânărul a participat în cadrul mai multor emisiuni televizate precum Survivor, Splash, vedete la apă sau Chefi la cuțite, iar acum a luat calea actoriei. Și ca o paralelă, probabil că Zannidache are acum un singur contract „pe cap”. Cel cu Pro TV. Iar asta pentru că la cel cu Velea a renunțat, după cum a mărturisit chiar el, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici „Contractul!”. Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (nr. nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu”.

(VEZI ȘI: Zannidache, câștigătorul ”Survivor România” și-a șocat fanii de pe Instagram. Ce mesaj a transmis acesta)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.