Între Alex Velea și Zannidache nu mai există niciun fel de relație. Cei doi au întrerupt colaborarea profesională și nu mai sunt deloc apropiați. Motivul? Contractul pe care partenerul de viață al Antoniei i l-a înmânat câștigătorului Survivor 2021. Acest fapt a fost dezvăluit de Zannidache într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO. După spusele bărbatului, dezamăgirea a apărut când și-a dat seama că Velea a pus businessul pe primul loc, și nicidecum iubirea, pe care credea că artistul i-o împărtășește.

După Mario Fresh și Lino Golden, i-a venit rândul și lui Zannidache. Câștigătorul Survivor România 2021 a rupt, la rândul său, relațiile cu Alex Velea, iar înverșunarea lui a pornit din cauza contractului pe care l-a semnat cu partenerul de viață al Antoniei. Din declarațiile lui, făcute în cadrul interviului exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, reise faptul că a crezut în ideea de iubire frățească și în perspectiva unei „familii” pe care se părea că Velea i le oferă, însă s-a înșelat, realizând că a fost luat „copil de suflet” dar pus să respecte și să semneze o hârtie ce conținea o serie de clauze.

„Nu mai vorbesc cu Alex Velea de ceva timp, nu mai colaborăm„

CANCAN.RO: Care e relația ta cu Alex Velea?

Zannidache: Mă știi sincer! Nu mai vorbesc cu Alex de ceva timp, nu mai colaborăm, n-am mai fost pe aceeași lungime de undă, dar, în continuare, suntem bine, am lăsat loc de „bună ziua” și eu și el, am avut o relație destul de bună, cu certuri, ca toată lumea, dar nimic grav, și nu mai colaborăm doar pentru că nu suntem pe aceeași lungime de undă, nu pentru că nu ne-am înțeles la ceva.

CANCAN.RO: Dar unde s-a rupt?

Zannidache: Păi știi, când te dezvirginezi se rupe ața. Se rupe, la un moment dat, când forjezi lucrurile.

CANCAN.RO: Tu, după ce te-ai întors de la Survivor, ai avut gala RXF, iar el a venit să te susțină. În momentul ăla s-a rupt?

Zannidache: Nu. N-a fost o ruptură așa, într-o zi. S-a rupt pe parcurs, din ce în ce mai mult. Eu simțeam, cumva, că o să se rupă pentru că sunt mai singuratic de fel, mai sunt și alte chestii personale pe care nu…

„N-ai cum să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract”

CANCAN.RO: Și-mi spuneai că în momentul ăsta aveți o relație civilizată. Vă mai sunați?

Zannidache: Nu ne mai sunăm pentru că eu nu sun pe nimeni. El știe, nu mă interesează ce face nimeni. Că mi-a mai zis Alex la început: ‘Băi, nu întrebi și tu omul de sănătate?’ Că el mă mai întreba, eu niciodată. ‘Păi știu ce faci. Ești acasă, ești bine, ai o familie, ai o carieră. Eu mai am de mâncat. Tu poți să mă întrebi pe mine ce fac. Că poate m-am împiedicat, poate mi-am rupt un dinte în fuga asta spre a reuși. Dar tu ce să ai?’. Așa le zic tuturor. ‘Ești bine, vere. Ce să te întreb pe tine? Dacă erai bolnav, dacă erai un om neajutorat, te mai întrebam. «Bă, ești bine?» Dar oamenii care o duc bine, au ce mânca mai mult decât trebuie, nu merită întrebarea «Ce zici?». Întrebările «Ce zici?» sau «Ce faci?» sunt doar dacă ai un interes cu ei. Și eu n-am niciun interes cu nimeni.

CANCAN.RO: Și ei au un interes cu tine?

Zannidache: Toți.

CANCAN.RO: Inclusiv Alex?

Zannidache: A fost un interes și ăla. Cum și eu am avut un interes să învăț de la el și să iau ce e bun din relația cu el, la fel a fost. Că dacă nu vedea că aș putea ajunge ceva frumos, nu mă lua.

CANCAN.RO: Alex Velea s-a băgat în banii tăi?

Zannidache: Asta e o chestie contractuală, nu e un secret că sunt comisioane peste tot, dar asta e confidențial.

CANCAN.RO: Ai avut un contract cu el?

Zannidache: Da. Asta m-a deranjat, cumva. Că eu fiind mic și prost, chiar am crezut în ideea de iubire, familie. Și când am văzut că trebuie să semnăm și să respectăm un contract, am zis că n-ai cum să iubești și să ai familie, să iei un copil de suflet, dar să aibă și contract. Și la un moment dat îi zici „Contractul!”. Păi e ori asta, ori asta. Nu există să faci familie și contract. I-am zis mereu că nu există așa ceva. Și de asta n-am mai crezut nici în asta, nici în asta (nr. nici în iubire, nici în contract), le-am eliminat pe amândouă și am vrut să rămân singur, cum oricum voiam să fiu, dar, cumva, am vrut să cred în povestea asta, în ideea asta, dar n-a fost să fie. Că e ori business, ori e iubire. N-are cum să fie amândouă niciodată.

