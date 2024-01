Cât a ajuns să coste o Dacia 1300 din 1971 acum, în 2024. Suma uriașă i-a scandalizat pe români

Cât costă o Dacia 1300 din 1971 acum, în 2024? Ei bine, popularitatea acestui model este încă de actualitate, iar unii proprietari ai acestui exemplar profită și nu lasă deloc la preț. Suma uriașă i-a scandalizat pe internauți.

În zilele noastre, prețul unei Dacia 1300 poate ajunge până la 8.000 de euro. Dacă exemplarul este recondiționat, atât tehnic, dar și estetic, automobilul produs la uzina Dacia în urmă între anii 1969 și 1984, poate fi catalogat ca fiind un vehicul istoric. În anul 1970 a fost lansate trei variante de echipare pentru modelul 1300: Standard, Lux, Lux Super 1301 – mașină folosită de către Securitate și de serviciu a Partidului Comunist Român, iar în anul 1973 s-a început producția vehiculelor break.

Pentru acest model de Dacia 1300 de culoare gri, fabricat în anul 1971, vânzătorul cere 5.000 de euro, conform anunțului de pe grupul Mașini românești.

Internauții au avut păreri împărțite. Postarea a strâns peste 200 de comentarii și reacții:

”De nostalgie, dar nu merită banii/ Prietene ai greșit prețul. Nu mai puneți atâtea zerouri / Din toate pozele pare impecabilă. De ce nu ar merita 5.000 de euro o mașină mai veche de 50 de ani? / Eu dacă aș avea bani aș da pe ea. Aș renunța să mă plimb în weekend cu un BMW cu motor de 3000 care mă omoară cu taxe și consum/ Ai pus un 0 în plus/ Cu 5000 de euro îți iei Audi nu rugină/ Dacă este ok tehnic și nu are multă rugină cred că merită banii/ Spor la vânzare. Să nu lași niciun cent/ O bijuterie! Felicitări/ Mulți dintre voi nici nu erați în prospect atunci când s-a fabricat această mașină/ De asta merge așa în România. Lasă să moară și capra vecinului/ În preț intră și un plin de benzină?/ Mașini le colecție merită banii, că de aia s-a ajuns la prețuri de un milion și chiar două de dolari la unele mărci ”, sunt doar o parte din comentariile utilizatorilor Facebook.