Cât a dat o bucureșteancă pe o sticlă de apă plată, la Taverna Racilor din Herăstrău. Nota totală a fost de 663 de lei

O bucureșteancă a ieșit în oraș, alături de cei dragi, pentru a se înfrupta din fructele de mare de la Taverna Racilor din Herăstrău. Surpriza a fost când a văzut nota finală de plată. Comanda a costat 663 de lei. Iată mai jos, în articol, cât a costat o sticlă de apă plată, un suc și un coș cu pâine la localul deținut de Paul „Pescobar” Nicolau.

Într-o seară de sâmbătă, 21 octombrie, o bucureșteancă a ieșit în oraș cu prietenii, pentru a se înfrupta din preparatele pe care le oferă localul Taverna Racilor din Herăstrău. Fără să stea pe gânduri, au comandat una dintre platourile-vedetă ale restaurantului, și anume platoul Gest by Pescovar, de 1800 de grame, pentru două persoane. Platoul respectiv conține homar (400 de grame), scoici (400 de grame), calamar (300 de grame), caracatiță (300 de grame), creveți (300 de grame), lămâie și pătrunjel. În total, platoul a costat 411 lei.

Pe lângă platoul respectiv, clienții au mai comandat platoul Specialitatea Tavernei – Fritto Misto, de 468 de grame. Conține file de pește (120 de grame), carne de scoici (100 de grame), inele de calamar (100 de grame), creveți (100 de grame), midii (80 de grame), ouă de găină (50 de grame), lămâie.

Cât a dat o bucureșteancă pe o sticlă de apă plată, la Taverna Racilor din Herăstrău

Pentru ca meniul să fie complet, clienta bucureșteancă a comandat băuturi și pâine, sos și cartofi prăjiți. Două băuturi Coca Cola au costat 30 de lei (15 lei pentru 250 ml), iar un coș de pâine a costat 15 lei. Clienții au comandat 4 coșuri, deci un total de 60 de lei. Trei sosuri au costat 24 de lei, iar pentru o porție de cartofi prăjiți (200 de grame), bucureșteanca a plătit 15 lei. De altfel, pentru o sticlă de apă plată la 330 ml, clienta a achitat nu mai puțin de 14 lei. Comanda a conținut și un Aperol (250 ml), de 38 de lei.

ANPC pusese „lacătul” pe restaurantul din Herăstrău

În urma anumitor nereguli descoperite de ANPC, restaurantul din Herăstrău al lui Pescobar a avut „lacătul” pus temporar. Abaterile au fost descoperite în luna septembrie. În octombrie, însă, localul și-a redeschis porțile. Vă arătăm mesajul transmis de Paul Nicolau, după ce Taverna Racilor din Herăstrău a fost închisă.

„Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic. Doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe. Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, spunea Paul Nicolau, pe internet.