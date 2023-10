Clienții desființează Taverna Racilor, „perla” lui Paul „Pescobar” Nicolau. Restaurantul din Herăstrău are o notă modestă pe Google

Taverna Racilor a intrat în atenția tuturor, după ce ANPC a pus lacătul pe ea. Paul Nicolau a fost amendat pe bandă rulantă de către comisarii de la Protecția Consumatorilor, în urma neregulilor pe care le-au găsit în locațiile afaceristului. Restaurantul din Herăstrău a fost închis pentru o perioadă, însă „omul cu racii” a reușit să pună totul la punct și să redeschidă. Chiar și așa, sunt mulți clienți care se plâng în mediul online de serviciile și prețurile lor.

Paul Nicolau a devenit cunoscut în spațiul public, pentru că a știut să-și facă o reclamă bună cu restaurantele pe care le deține. Taverna Racilor din Herăstrău s-a bucurat de mult succes în rândul clienților, care au dat buzna și au gustat din preparatele delicioase, dar la prețuri piperate. Nu toți clienții au fost mulțumiți de serviciile oferite de locația „omului cu racii”. Mulți aduc critici dure referitoare la calitatea mâncării, a costurilor mari față de alte restaurante și a gramajului care nu ar fi respectat. Acestea sunt doar câteva motive pentru care unii români, care au trecut pragul tavernei, nu o recomandă.

Mulți clienți desființează Taverna Racilor

Nota în urma recenziilor de pe Google pentru Taverna Racilor este de 3.5 stele din maximum de 5 posibile. În traducere, dintre cei 5442 de utilizatori care au dat note localului lui Paul Nicolau, foarte mulți au fost nemulțumiți de ceea ce li s-a oferit. Iată câteva dintre cele mai recente recenzii postate pe google în dreptul Tavernei Racilor:

„Am luat la pachet în Herăstrău-după redeschidere acum în Oct.23. Creveții pe pat de cartofi nu au fost 12 cât scrie în meniu, cartofii prăjiți fără sare max 100 g; pastele cu creveți erau 1 mână de paste cu 5 creveți aruncați pe lângă; calamari prăjiți max 150 g. O mare țeapă pentru care am plătit 200 RON. Fără șervețele puse în pungă, cutii mici și bucătării nu respectă gramajul.”

„Chiar dacă am văzut multe reviewuri negative, am zis să încerc și eu când ajung la București, mai ales acum că după scandalul cu ANPC au renovat bucătăria și teoretic ar trebui să-și fi îmbunătățit serviciile. Eram între caracatiță și fritto-misto, dar la caracatiță am văzut ca sunt multe reviewuri negative că ar fi cauciuc așa ca am comandat vestitul „fritto-misto”, ca din toate alea tot nimeresc ceva bun. Nu m-a dat pe spate nimic, banal totul, dar menționez doar parțile care chiar au fost negative, de asta am dat 3 din 5. Inelele de calamar și tentaculele puteai să le folosești pe post de guma de praștie (bine că nu am comandat caracatița că nu aveam ce să mănânc).

Creveții aveau matul acela care știe toată lumea că trebuie scos, primii i-am mâncat fără sa ma uit, dar la al 3-lea am simțit un gust amărui… L-am desfăcut pe următorul să mă uit, avea mațul acela verde (îmi e ciuda că nu m-am gândit să fac poză și la detaliul ăsta, dar nu m-am dus chitit să las review). De acolo n-am mai putut manca nimic. În rest cum am zis mai sus, banal, toate cu gust fad, poți să mănânci daca îți e foame, dar nu recomand pentru vreun gust special. In plus de asta, la cat se țin ei de restaurant de fiță, dacă tot dau cola la 15 lei, măcar sa servească cola la sticlă de sticlă de 0.33ml sau 0.25ml, nu la doza ca sărăciile. Atașez 2 poze, una înainte si una după, ca să va dați seama cât am putut mânca (vorba aia, atât s-a putut).”

„Pe Instagram toate comentariile sunt șterse și am uitat să citim recenziile. Îmi pare foarte rău că am cheltuit peste 600 de lei și am stricat seara.”

„La pomul lăudat nu te duce niciodată cu sacul. Prețuri aberant de mari pentru ce oferă.”

„Servirea a fost rapidă, însă mâncarea a fost super rece și nu pe măsura așteptărilor și prețurilor!”.

„Un loc de accesat ca să nu rămâi cu gândul la el! E bine amplasat, e o priveliște drăguță! Cu mâncarea nu-s lămurit…ulei aromatizat descris ca sos, lipsă sare din preparate, etc”.

„Nu îl recomand deloc, foarte scump pentru ce oferă. Opțiuni pentru vegetarieni: Nu prea multe”.

„Am căutat pe google programul și arăta că este deschis, am mers aproape 500 de km până acolo special și am găsit-o închisă, puteați măcar să reactualizați programul :))”.