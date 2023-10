Spionaj la Taverna Racilor a lui Pescobar Paul Nicolau. Omul de afaceri a dezvăluit cum rivalii din piață își trimiteau „spioni” la restaurantul său – EXCLUSIV

Ultima perioadă nu a fost prea strălucită pentru Paul Nicolau, zis Pescobar. După succesul răsunător al restaurantelor sale, afaceristul pare că a intrat în război direct cu autoritățile sanitare, care în cele din urmă i-au închis toate locațiile. Însă, după loviturile încasate, Pescobar s-a ridicat, din nou, și-a redeschis majoritatea locațiilor, dar nu poate sta liniști, căci mulți sunt cei care îl pândesc la orice pas și chiar îl spionează. Patronul de la Taverna Racilor spune că este vânat de concurență, care nu ezită să se infiltreze printre angajații săi.

Pescobar a reușit să devină unul dintre cei mai de succes afaceriști, iar în afara problemelor pe care le-a avut în ultima perioadă cu ANPC, afacerile îi merg de minune. Acesta a izbutit să ridice Taverna Racilor și să facă brand-ul cunoscut în toată țara. Succesul lui este râvnit și de alți patroni de restaurat, care nu ezită să își infiltreze oameni în echipa lui Pescobar, doar pentru a îi afla secretele.

Spionaj la Taverna Racilor

Pescobar i-a făcut pe români să iubească peștele și fructele de mare, iar de multe ori în fața restaurantelor sale se formează cozi uriașe. Succesul său a ajuns și la urechile rivalilor, care par să fie foarte interesați de strategia afaceristului, așa că nu au ezitat. Mulți au fost cei care au vrut să îi afle toate secretele lui Pescobar și au pus la cale și un plan ingenios pentru a face asta.

Mai exact, Pescobar ne-a declarat că de-a lungul timpului a descoperit mai mulți spioni la Taverna Racilor. Mai exact, concurența își trimite angajații în „cercetare”. Aceștia se prefăceau că își doresc să lucreze pentru afacerist, însă scopul lor era acela de a îi afla toate secretele.

Nu de puțin ori, Pescobar s-a trezit în fața lui, la interviul de angajare, cu oameni care îi puneau extrem de multe întrebări despre afacerea sa, în încercarea de a obține informații. Însă, Paul Nicolau are mâna formată și nu a picat niciodată în capcana spionilor, pe care îi punea să facă imediat cale întoarsă.

„De la alte restaurante îmi trimit la interviuri. Da, îmi trimit oameni de la ei la interviuri, mai mult să mă chestioneze ei pe mine. Și mă trezesc cu unu din astă la interviu, care îmi pune el mai multe întrebări. Dar Fish Door cum merge, dar câți abonați ai, dar cu cine trimiți, dar ce faci, din astea. Păi ce ai făcută mă? Dar ne prindem și noi și le spun să se ducă înapoi de unde au venit. Spune-i șefului tău că îl salut. Nu dau nume că nu e frumos, dar se întâmplă, asta e.

Ne copiază alte restaurante. De exemplu, doar eu dădeam mâncare în tigăi din astea, am eu tigăi din Valencia. Ei, acum mai toată lumea care vinde pește sau fructe de mare le dă în aceleași tigăi. E un curent așa. Eu nu îi copiez cu nimic, nu am cu ce. Eu am fost în toată lumea asta, pentru a învăța, pentru a acumula experiență, pentru a implementa. Dar nu e rău să te copieze lumea, că și ei contribuie la creșterea consumului de pește și fructe de mare. Eu nu mă supăr, că oricum sunt penibili, nu am de ce să mă supăr. Copia nu are valoare”, ne-a spus Pescobar.

