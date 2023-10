Penthouse-ul de lux al lui Pescobar Paul Nicolau, de la Taverna Racilor, pe care l-a cumpărat de la un personaj controversat din România

Paul Nicolau, alias Pescobar, a făcut o investiție uriașă pe piața imobiliară românească. Pescobar nu s-a uitat la bani și a cumpărat un penthouse de 1,2 milioane de euro de la Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF. Detaliile se află mai jos, în articol.

În ultima perioadă, Paul Nicolau, alias Pescobar, de la Taverna Racilor, a ajuns în centrul atenției, după ce inspectorii ANPC au făcut razie în localurile sale. Pentru că au fost descoperite o serie de nereguli, inspectorii au decis să pună „lacătul” pe restaurantul din Herăstrău. Cel din Timișoara a fost repus în funcțiune. De altfel, a mărturisit că are în plan să își extindă afacerea, aspect despre care puteți citi AICI.

Investițiile nu au avut o singură direcție, în cazul lui Pescobar. Paul Nicolau a „spart” bani și în domeniul imobiliar, achiziționându-și un penthouse de lux. Imobilul a fost cumpărat chir de la Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF. Pentru acesta a scos din buzunar nu mai puțin de 1,2 milioane de euro.

Pescobar și-a luat penthouse în Pipera

Penthouse-ul de 1,2 milioane de euro se află într-un complex rezidențial din cartierul Pipera. Paul Nicolau a achiziționat un duplex cu piscină, terasă, saună, sală de forță și zonă de grătar.

„Mi-a luat mama si duplex din banii mei. Pescobar și-a luat duplex cu pisicină! Apă încă nu e, dar pregătiți-vă că din august vom face băiță în această piscină. Mai mult domnișoarele. Domnișorii să plătească intrare. Nu e normal? Și aici ditamai teresa, zonă de grătar, saună, sală de forță și teren de fotbal îmi fac!”, spunea Paul Nicolau, potrivit Prosport.ro.

Localul din Herăstrău are „lacătul” pus

Localul din zona Herăstrău a fost închis temporar de inspectorii ANPC.

„Am fost închis total, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui, să mă închidă. Au închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătești taxe. Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot”, a mai spus Pescobar pe internet.