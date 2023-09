Paul Nicolau vrea să dea lovitura la Iași! După razia inspectorilor ANPC la restaurantele din București și Timișoara, Pescobar are de gând să-și extindă afacerea

În ultima săptămână, Paul Nicolau, alias Pescobar, a ajuns în centrul atenției, după ce inspectorii ANPC au făcut razie în restaurantele bărbatului și au decoperit o serie de nereguli. Taverna Racilor de la Timișoara a fost „repusă” pe hartă, potrivit anunțului recent făcut de patron. Localul din București, însă, are lacătul pus, până când problemele se vor remedia. Razia inspectorilor sanitari nu l-a speriat pe Pescobar, motiv pentru care s-a decis să dea lovitura la Iași. Are de gând să își extindă afacerea. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

În urmă cu câteva zile, inspectorii ANPC au verificat restaurantele deținute de Paul Nicolau, alias Pescobar. Găsind o serie de nereguli, inspectorii sanitari au decis ca Taverna Racilor din Herăstrău să aibă lacătul pus pentru următoarea perioadă. Restaurantul din Timișoara, însă, și-a redechis porțile, așa cum Pescobar a anunțat pe internet. După ce s-a pornit un „război” între patron și ANPC, de data aceasta a venit cu un nou anunț. Paul Nicolau vrea să își extindă afacerea și în alte orașe din țară. Mai cu seamă, prima oară la Iași, acolo unde, mărturisește Pescobar, ar fi găsit, deja, o locație.

Paul Nicolau vrea să își extindă afacerea cu fructe de mare

Pe lângă restaurantul pe care dorește să îl deschidă la Iași, Paul Nicolau ar avea în gând să se extindă și în Craiova.

„Vă anunț că următoarea locație pe care o voi deschide este la Iași, pentru că deja am găsit locație. Vreau și la Craiova, o să se întâmple minunea și acolo, dar acolo încă nu am locație. Au început vreo 2-3 bombardieri de acolo (n.r. – de la Craiova), mai cu tupeu, să zică că: «Dom-le, ai ceva cu noi». Acolo-s pe cuțite, dacă nu deschizi. Dar ușor că o să ajung și acolo. Dar le facem pe toate pas cu pas. Invit și toți bombardierii la deschidere, că stresu-i zero la Pescobar”, a spus Paul Nicolau, alias Pescobar, potrivit BZI.

Restaurantele lui Pescobar au fost controlate de inspectorii ANPC

Paul Nicolau deține mai multe restaurante în București și Timișoara. Inspectorii ANPC au efectuat o serie de controale în urma cărora au descoperit mai multe nereguli. Deși Pescobar se „ține tare pe poziții”, spunând că nu există probleme în localurile sale, inspectorii sanitari au făcut publice imagini cu neregulile găsite în locațiile respective. Vezi AICI imaginile și comunicatul ANPC.

