Pescobar a făcut anunțul, în urmă cu puțin timp! Ce se întâmplă acum cu Taverna Racilor din Timișoara, după vizita ANPC

Ultimele zile au fost de foc pentru Paul Nicolau, zis Pescobar. Acesta a intrat într-un război direct cu autoritățile sanitare, care i-au închis toate locațiile în care își desfășura activitatea. Însă, o rază de speranță pare că apare pentru Pescobar și angajații săi și are legătură cu Taverna Racilor din Timișoara. Afaceristul a făcut marele anunț în mediul online.

În perioada iunie-septembrie, comisarii de la Protecția Consumatorului au făcut controale pe bandă rulantă în locațiile deținute de Pescobar. Au fost găsite nereguli și au fost aplicate sancțiuni. Însă, chiar și așa afaceristul nu ar fi ținut cont de recomandările inspectorilor ANPC, așa că în cele din urmă s-a ales cu toate locațiile închise (Herăstrău, Snagov și Timișoara). Lovitura a fost dură pentru Pescobar, însă acum vine cu vești bune pentru clienții săi.

„Sunt fericit”

După ce și-a văzut toate locațiile închise, Pescobar a luat măsuri și a reușit să facă un prim pas pentru a-și repune afacerea pe picioare. Recent și Taverna Racilor de la Timișoara fusese închisă din cauza neregulilor găsite de inspectorii ANPC, însă afaceristul a rezolvat totul repede. Toate problemele au fost remediate, iar Pescobar a anunțat cu bucurie că locația din Timișoara a fost redeschisă și îi așteaptă pe clienții dornici să se delecteze cu preparatele sale.

Mai mult, Pescobar a mai spus în mediul online că a învățat din greșeli și din tot ce s-a întâmplat în ultimele zile și acum este gata să facă lucrurile puțin altfel. Primul pas a fost făcut, iar acesta a angajat personal nou, ceva mai experimentat, care să țină toate lucrurile în regulă, pentru a nu mai avea, din nou, probleme.

„Dragilor avem și vești bune. Am redeschis la Timișoara. Am învățat din greșeli, acum suntem mai buni, mai bine puși la punct. Mulțumim frumos autorităților că ne-au deschis ochii și știm ce vom face de acum înainte și cum să facem mai bine. Am angajat și personal nou, mai acreditat, care să știe reguli, chestii.

Eu îmi fac în continuare misiunea mea de a îmi promova peștele și fructele de mare din cadrul companiilor familiei mele. Atât s-a putut, istoria și povestea merg mai departe. Așa că sunt fericit după trei zile de multe încercări, dar mereu cu Dumnezeu înainte în suflet și toate se rezolvă. Mulțumim frumos pentru toată susținerea! Doamne ajută și vă așteptăm la Timișoara”, a spus Pescobar, în mediul online.

Redeschiderea Tavernei Racilor de la Timișoara a fost anunțată cu surle și trâmbițe și de către „Larisa a lui Pescobar”. Tânăra a dat și ea vestea cea mare în mediul online și a spus că îi așteaptă pe clienți în locație.

„Dragii mei, așa cum v-am promis și cum v-am spus Taverna Racilor continuă. Așadar am revenit, am redeschis, am rezolvat totul, s-au rezolvat problemele. Nu rămâne de făcut decât să veniți la noi în continuare. Vă așteptăm! Puteți să sunați să faceți rezervări sau puteți să veniți direct la noi la Taverna Racilor din Timișoara. Vă mulțumim mult pentru susținere, pentru toate, pentru toate apelurile care au fost și pentru cât de mult ne apreciați. O să ne apreciați cu siguranță și în continuare. Vă pup”, a transmis și Larisa.

