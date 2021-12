Cât a rezistat Lidia Buble cel mai mult fără să facă dragoste. Fosta iubită a lui Răzvan Simion nu ar sta un an fără amor nici dacă ar trăi în casă cu Johnny Depp

Lidia Buble a oferit cel mai sincer interviu în emisiunea lui Marius Manole, la „Întrebarea mesei rotunde”. Fosta iubită a matinalului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a mărturisit cât a reușit să reziste cel mai mult timp fără să facă dragoste.

Din discuțiile avute de Lidia Buble în interviul cu Marius Manole, cântăreața a dat de înțeles că activitatea sexuală este extrem de importantă în viața ei și nu ar renunța la această plăcere nici măcar pentru idolul ei, Johnny Depp. Artista a spus că cel mai mult a stat fără sex 6-7 luni de zile.

Marius Manole: Pentru ce ai renunța tu la sex timp de un an?

Lidia Buble: Cum să renunț?!

-Pentru Johnny Depp. Îl iei, dar un an nu poți să faci sex cu el. Ai putea?

-Doamne ferește!

-Păi îl vez prin casă în chiloței, dar nu ai voie să te atingi de el.

-Doamne ferește! Dar cum să fac așa ceva? Eu fac sex fix cum îmi recomandă doctoral pe rețetă. Faci aia, aia, aia.

-Deci la ce-ai renunța tu?

-Nu. Un an?! Las-o încolo de treabă!

-Pentru 100 de milioane de euro?

-Nu fac sex un an, dar pot să mă descurc în alt fel.

-Nimic!

-Nimic? Păi și dacă noaptea în somn…?

-Noaptea în somn e treaba ta, dar trebuie să dormi.

-Păi știi că se mai întâmplă noaptea în somn.

-Deci nu ai voie să te atingi, să facă nimic!

-Aoleu ce interviu, deci este preferatul meu! Păi mie-mi place să mă văd în oglindă, cum să nu mă ating?

-Stai cu mâinile sus, te uiți pe golindă.

-Dacă un an de zile… după o lună cred că mă ating de colțul mobilei. Deci am mai stat pe sec 6-7 luni. Dar un an n-am cum.