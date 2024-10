Cât au costat pantofii de mireasă ai Larisei Udilă, de fapt. Acum sunt reduși la 3,565 Lei

În urmă cu doar câteva zile, Larisa Udilă și Alexandru Ogică au făcut nunta. Cei doi și-au unit destinele în mod oficial în mare secret și abia acum tânăra a vorbit despre fericitul eveniment din viața ei. Aceasta a răspuns întrebărilor curioșilor și a dat mai multe detalii despre ținutele pe care le-a purtat. Cât au costat pantofii de mireasă ai Larisei Udilă?

În urmă cu doar câteva zile, Larisa Udilă și Alexandru Ogică au spus marele „DA”. Cei doi și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu în ziua în care au împlinit 10 ani de relație. După ceremonia religioasă a urmat o mare petrecere, iar cei doi miri nu s-au uitat deloc la bani atunci când a venit vorba de nunta lor.

Așa cum spuneam, Larisa Udilă și partenerul său și-au dorit tot ce a fost mai bun pentru nunta lor, așa că nu s-au uitat deloc la bani. Numeroși artiști celebri au animat atmosfera la marele eveniment, iar invitații s-au bucurat de un meniu de lux. Totul a fost făcut în mare taină, iar influencerița a dezvăluit pasul pe care l-a făcut abia după ce evenimentul s-a sfârșit.

Acum, Larisa Udilă a împărtășit mai multe detalii despre nunta sa, iar urmăritoarele ei din mediul online au vrut să afle mai multe amănunte despre ținutele purtate de aceasta. Pentru marele eveniment, Larisa Udilă a ales să poarte mai multe rochii, iar prima ținută a fost alcătuită dintr-o rochie simplă, scurtă și niște pantofi ce au atras atenția.

Ei bine, mulți au fost curioși să afle cât a dat Larisa Udilă pe pantofii de mireasă și putem spune că prețul nu este unul neglijabil. Acum, aceștia beneficiază de o reducere de 39% și costă 3.565 de lei. Însă, prețul integral al acestora este de aproape 6.000 de lei. Mai exact, tânăra a scos din buzunar 5.862 de lei.

Larisa Udilă nu a oferit înainte detalii despre nuntă, preferând să țină totul secret. Influencerița și-a anunțat urmăritorii că s-a căsătorit abia după eveniment. Ea a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

„22 octombrie 2024 – o zi binecuvântată, plină de magie pentru noi.

Ieri, am avut onoarea și bucuria de a ne jura iubirea eternă în fața lui Dumnezeu, moment la care am visat toată viața! A fost cea mai frumoasă zi, un vis devenit realitate, înconjurați de cei mai dragi oameni. De la prima clipă în care m-am pregătit și până când am pășit afară din biserică, lacrimile de bucurie nu s-au oprit. Am simțit o emoție profundă, o bucurie copleșitoare, iar inima mea era plină de recunoștință.

Mi-am dorit din suflet să am alături fiecare persoană iubită, pentru că viața este atât de imprevizibilă și aceste momente prețioase sunt de neînlocuit. Astăzi, continuăm povestea noastră de iubire cu o petrecere de suflet, pentru că, fiind miercuri și post, nu am putut sărbători cununia religioasă astăzi. Abia aștept să vă împărtășesc toată povestea noastră și cum, într-un vârtej de emoții și surprize, am reușit să organizăm nunta în doar trei săptămâni! Un vis împlinit, născut din iubire”, a spus Larisa Udilă, în mediul online.