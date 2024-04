Cât câștigă lunar un bucătar la Taverna Racilor, de fapt. Pescobar își tratează angajații regește!

Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat din casă informații neștiute despre averea lui Paul Nicolau, dar și despre salariile regești pe care Pescobar le oferă angajațiilor săi. Un bucătar de la Taverna Racilor – lanțul de restaurante pe care le deține în București, Snagov, Cluj, Timișoara și Craiova – câștigă mai bine ca în străinătate.

Aflat la pupitrul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, fostul președinte LPF a vorbit despre afacerea cu fructe de mare de care Pescobar se ocupă. Pe lângă pasiunea pentru marketing, Paul Nicolau a știut că angajații nemotivați sunt cei mai predispuși să își caute alte locuri de muncă sau să nu exceleze profesional. Fiind convins că succesul unei afaceri poate fi atins datorită angajaților săi, afaceristul a investește sume colosale pentru a stimula motivația oamenilor săi.

Cu cât își plătește Pescobar angajații de la Taverna Racilor

Ei bine, pentru că lanțurile de restaurante Taverna Racilor au devenit unele dintre cele mai apreciate restaurante din România, Pescobar nu se uită la bani atunci când vine vorba de angajații săi. În spatele preparatelor celebre din pește – și nu numai – se află cei mai buni bucătari – care sunt plătiți regește, mai exact: între 5.000 și 6.000 de euro pe lună.

„A dat drumul la Craiova. A avut 3000 de rezervări în prima zi. Are vreo 700-800 de locuri. Dar dacă mănâncă de trei-patru ori. Îți dai seama că e nenorocire. A cucerit tot. Se duce lumea pentru că are și bucătari. A adus bucătari trăsnet. A adus bucătari de afară. Pe alții i-a dat afară. 5000-6000 de euro ia un bucătar pe lună. Plus casă, masă, mașină. Dacă ești bun, îți faci tu și spargi pe toată lumea”, a dezvăluit Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Se poate spune că salariul unui bucătar de la restaurantul Taverna Racilor nu este deloc mare – comparativ cu veniturile lunare pe care companie le înregistrează. Potrivit fostului șef al Ligii Profesioniste – Mitică Dragomir – Paul Nicolau încasează 100.000 de euro pe zi – bani curați – de pe urma restaurantelor din București, Cluj, Timișoara, Craiova și Snagov. În altă ordine de idei, faima și succesul au venit la pachet cu piedici din partea celor care nu îi vor binele.

”E cel mai tare pe lichidități. Din HoReCa nu-l bate nimeni. Are profit de 100.000 de euro pe zi. Care îi rămân. Clujul, Timișoara, Craiova, Snagovul. 100.000 de euro pe zi, nu pe lună, câștig. Anul ăsta face peste 25 de milioane de euro. Tu m-ai întrebat de avere, avere a început să facă acum”, a povestit Dumitru Dragomir despre averea lui Pescobar la MAX Profețiile lui Mitică, potrivit Fanatik.ro.

