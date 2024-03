Larisa Popa se reprofilează după ce și-a dat demisia de la Taverna Racilor. În ce domeniu va profesa fosta mână dreaptă a lui Pescobar

Larisa Popa și-a luat adio de la Taverna Racilor! Tânăra nu mai lucrează pentru Pescobar, decizia ei fiind anunțată de curând și pe rețelele de socializare. Și-a dorit să urmeze alt drum, așa că i-a pus demisia pe masă lui Paul Nicolau. Mulți au fost luați prin surprindere pentru că știau ce relație apropiată avea fosta concurentă de la Puterea Dragostei cu celebrul afacerist. Muncea de ani buni pentru el și nimeni nu prevestea că o să plece. Doar că inevitabilul s-a produs, iar tânăra este pregătită să muncească pentru visul ei. Are un talent bine ascuns, despre care nu știa nimeni! În ce domeniu vrea să se implice?

A povestit, de curând, că s-a axat prea mult pe muncă și a uitat de visul ei. Din copilărie și-a dorit să devină cântăreață, iar acum a avut șansa să dea curs talentului ei. Tânăra a luat ore de canto și părea că totul merge ca pe roate. Doar că, din cauza oboselii acumulate după munca la Tavernă, aceasta nu s-a putut dedica în totalitate visului ei.

”În continuare îmi doresc asta (n.red. – o carieră în muzică). La Timișoara, când s-au liniștit apele la restaurant, deci totul era echilibrat, am căutat acolo pe cineva să studiez în continuare canto și am fost de câteva ori. Era fugitiv, întotdeauna eram cu stres, mă gândeam ce e la muncă.

Larisa Popa și-a pus în cap încă de mică anumite obiective, iar acum vrea să le îndeplinească pe rând. A vrut să aibă o mașină mare, implanturi și să locuiască în București. Zis și făcut! Acum, mai rămâne un singur vis: să cânte în fața tuturor!

”Nu neapărat manele, muzică de petrecere, adică orice este… Când eram micuță aveam câteva obiective, să am o mașină mare… o am! De mică știam că o să am implanturi… le am! De mică îmi doream să locuiesc în București… locuiesc! De mică am început să îmi doresc să cânt. Încă nu mi s-a îndeplinit visul asta, dar știu că o să mi-l îndeplinesc, să fiu în domeniul ăsta”, a mai spus Larisa Popa.