Cât câștigă pe lună un angajat la Jumbo și ce condiții trebuie să îndeplinească

Magazinele Jumbo din toată România au scos la bătaie în momentul deschiderii o mulțime de locuri de muncă. Angajații se declară mulțumiți de salariul pe care îl primesc de la o lună la alta și de oportunitățile care apar constant. Iată câți bani primește un lucrător în funcție de postul pe care îl ocupă.

Așa cum era de așteptat, după primele magazine deschise la noi în țară, compania a dorit să se extindă din ce în ce mai mult, oferind astfel posibilitatea celor care își caută un loc de muncă să se angajeze. Treptat, oamenii au început să prindă încredere în lanțul de magazine pentru copii și decorațiuni, fiind mulțumiți și de salariile și condițiile ideale de muncă.

Cât câștigă un angajat la Jumbo pe lună

Unul dintre cele mai căutate posturi la Jumbo este cel de casier. Compania le oferă oamenilor posibilitatea de a lucra full time sau part-time, în funcție de nevoile fiecăruia. Astfel, o persoană care optează pentru un program de 8 ore, ajunge pe lună la un salariu net de 1.900 de lei, fără alte bonusuri și tichete de masă.

Acesta nu este, însă, cel mai mic salariu al companiei. De obicei, persoana care ocupă postul de manevrant are un salariu destul de mic, tocmai pentru că nu are foarte multe atribuții. Acesta va încasa lunar în jur de 1.350 de lei, plus un bonus stoc lunar de 300 de lei. Într-o situație similară se află și un operator de recepție care primește un salariu de 1.500 de lei pe lună, plus tichete de masă în valoare de 300 de lei.

Cel mai mare salariu este cel al unui șef de departament, care încasează lunar 2.000 de lei, un bonus de 600 de lei și tichete de masă în valoare de 300 de lei. Înlocuitorul său primește 2.340 de lei lunar, un bonus de 400 de lei și tichete de masă de 300 de lei.