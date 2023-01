Cât câștigă Vica Blochina în urma participării la Survivor România 2023, de pe Pro TV: „Plec pe bani mulți”

Vica Blochina a dezvăluit principalul motiv pentru care a ales să accepte provocarea Survivor România 2023 și să plece departe de familie. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a primit o ofertă pe care nu a putut să o refuze.

Cu siguranță Vica Blochina nu se va da bătută din prima săptămână, deoarece are o motivație clară și anume banii. Blondina este bucuroasă și așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă va putea trece cu bine de probele la care va fi supusă alături de colegii săi.

Cât câștigă Vica Blochina la Survivor România 2023

Fosta balerină nu a ratat ocazia și a dezvăluit faptul că sigura modalitate prin care a putut fi convinsă să plece în republica Dominicană au fost banii. Astfel, Vica Blochina a explicat să este vorba despre o sumă foarte mare pe care o primește săptămânal, însă a refuzat să o dezvăluie.

„Aş rămâne singură pe insulă cu Iftimoaie. Am mai fost, mă pot baza pe el. Cum am fost convinsă să merg la Survivor? Plec pe bani mulţi în vacanţă, fac şi detox. Este pentru prima oară în viața mea în care mă stresez, după ce am semnat, pentru că îmi e frică de foarte multe lucruri”, a spus Vica Blochina în emisiunea La Măruță.

Una dintre temerile blondinei este că va ajunge în punctul în care nu va mai ține cont de faptul că se află în fața unui public mare și va ieși „balaurul” la lumină. Stresul, lipsa hranei și oboseala îi vor face atât pe Faimoși, cât și pe Războinici să cedeze psihic.

„Balaurii o să iasă, știu lucrul acesta. O să mă cunoască lumea, mă cunosc în situații critice, probabil cu balauri mai mari la un moment dat. Sper să mă mențin civilizată. Știu ce se întâmplă când supraviețuiești, e greu”, a declarat Vica Blochina în show-ul prezentat de Cătălin Măruță, la Pro TV.