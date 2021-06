Cât cere Taraful de la Clejani să cânte la o nuntă. Escapadele lui Fulgy, dar și pandemia le-a explodat tarifele

Lipsa concertelor, a nunților, botezurilor, dar și a evenimentelor culturale din prima parte a pandemiei de coronavirus i-a făcut pe artiști să își mărească tarifele, iar diferențele se simt, mai ales în buzunarele celor cărora le este doar de distracția de altă dată. Printre aceștia se află și Taraful de la Clejani.

În prezent, Viorica și Ioniță încasează 5000-5500 de euro la o nuntă, potrivit site-ului Artistipentrununta.ro. Dar, cel mai probabil, înafară de lipsurile pandemiei care au dus automat la o sumă mai mare, Clejanii au fost favorizați și de publicitatea negativă de care au avut parte după escapadele lui Fulgy din ultimele săptămâni.

Pentru a explica comportamentul fiului lor, Viorica și Ioniță au apărut mai des decât în toată pandemia la TV, ei fiind prezenți în fiecare mare emisiune, de la Măruță, la XNS al lui Capatos.

Cele mai noi declarații ale Clejanilor despre Fulgy

Învitați la emisiunea Vorbește Lumea, de pe Pro TV, de luni, 10 iunie 2021, Viorica și Ioniță au încercat, din nou, să-i ia apărarea lui Fulgy. Aveau să recunoască, însă, că situația a scăpat de sub control.

„E foarte delicată situația. El a avut strategia lui, dar strategia merge până la un punct. Sunt niște lucruri pe care nu le faci, nu suntem în America și tu nu ești Snopp Doog. Cum dracului să controlăm noi ca părinți situația când cele mai importante la momentul ăsta sunt like-urile, vizualizările, toate tâmpeniile astea! Fulgy este foarte sensibil.

S-au întâmplat lucrurile astea pentru că nu a știut să-și gestioneze emoțiile. Nici Fulgy și nici Marga nu sunt pregătiți pentru western-ul sălbatic din București.

Acești copii au greșit, dar noi ne ocupăm de ei și de lege. Îmi cer scuze dacă Fulgy în live-urile lui a pronunțat câteva nume, nu vreau să vă supărați pe el. Haideți să ne ocupăm de el”, a declarat Ioniță de la Clejani, la Pro TV.

Viorica de la Clejani a răbufnit în direct din cauza lui Fulgy: ”N-am nicio vină!”

Viorica avea să facă o criză de nervi. „Fulgy a răspuns jagardelelor și mediocrilor. Să le fie țărâna ușoară! E o dușmănie virală acum, se ceartă care e mai frumoasă, mai deșteaptă! O să cunoască o fată să-l potolească, cum l-am potolit și eu pe Ioniță. Ioniță era prea moleșit, era după fusta lui mă-sa.

L-am scuturat nițel și uite ce om e. Eu nu am nici o vină ca părinte, i-am dus la școli, la meditații. Mi-am oprit cariera ca să-i alăptez! După 18 ani, Fulgy nu mai e copilul meu!

Primesc mesaje de condoleanțe că îmi pare rău s-a dus! La un an și patru luni, Fulgy a fost opărit cu ceai fierbinte! Vreau să-l îndrept, să-l aduc pe calea cea bună, să se însoare, să facă copii. Nu am cum să mă mai apropii eu de Fulgy acum, pentru că s-a făcut mare, are alte persoane lângă el”, a spus artista.

