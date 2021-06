Liderul Clanului Motanu’ intervine în scandalul momentului: ”Condamn atitudinea iresponsabilă a lui Ioniță de la Clejani”

Liderul Clanului Motanu’ din Brăila intervine în scandalul momentului și condamnă dur modul în care Ioniță de la Clejani a abordat situația în ceea ce îl privește pe Fulgy.

Comportamentul din ultima perioadă al lui Fulgy i-a uluit pe părinții săi. Atât Ioniță cât și Viorica de la Clejani își fac griji pentru fiul lor. După ce tânărul, aflat sub influența substanțelor interzise, ar fi amenințat mai multe persoane din showbiz-ul românesc, inclusiv pe tatăl său, Ioniță de la Clejani a recurs la un gest disperat pentru a-l salva.

Artistul l-ar fi denunțat la Poliție pe fiul său, iar apoi Fulgy ar fi fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Capitală, pentru a primi ajutor de specialitate. Ștefan, zis Motanu’, condamnă dur modul în care Ioniță de la Clejani a gestionat situația. Pe de altă parte, o admiră pe Viorica care și-a apărat fiul ca o leoaică. (VEZI ȘI: „DENUNȚUL” LUI FULGY ÎL BAGĂ LA APĂ PE VELEA?! CE PEDEAPSĂ DRASTICĂ RISCĂ ARTISTUL)

”Nu pot să nu intervin în acest scandal legat de Fulgy de la Clejani. Condamn dur atitudinea iresponsabilă a lui Ioniță, tatăl lui Fulgy, de a-și reclama fiul la poliție și de a-l interna într-un spital de psihiatrie. Din păcate, Ioniță de la Clejani nu a înțeles și nu înțelege rolul său de tată. Fulgy are nevoie de afecțiune, de multă atenție și iubire, iar aceste aspecte l-au depășit și îl depășesc pe Ioniță. Felicit, în schimb, atitudinea matură a Vioricăi față de fiul său”, ne-a declarat liderul Clanului Motanu’ din Brăila.

Viorica din Clejani l-a apărat pe Fulgy

Invitată în cadrul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, Viorica de la Clejani a răbufnit în direct! Artista și-a apărat copilul și le-a închis gura răutăcioșilor, care au aruncat cu vorbe grele în familia lor, dar mai ales în Fulgy. (VEZI ȘI: IONIȚĂ DE LA CLEJANI, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE S-A SPUS CĂ L-A RECLAMAT PE FULGY LA POLIȚIE: “EL S-A OPRIT, ȘI-A ATINS SCOPUL”. DEZVĂLUIRILE FĂCUTE LA MĂRUȚĂ | FOTO & VIDEO)

”A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate asa ceva? Lasa-ma Ionita sa vorbesc ca nu mai pot. Lumea ne doreste raul si se bucura atunci cand nu ne este bine! Sunt copiii mei si eu ii sustin asa cum sunt.

Asta e copilul meu. Ce sa fac acum, sa il omor? In tara asta nu vrea sa ma vada nimeni bine, dar daca apari cu lucruri negative, atunci esti vazut si promovat. A gresit si asta e. Sa ma lase toata lumea in pace! Sunt foarte nervoasa si suparata pentru ca Fulgy e judecat. Ce a facut? A luat de la gura cuiva? A luat banii cuiva? Sa fie lasat in pace si el si toata familia mea. Sa ma lase Ionita sa vorbesc si eu ca sunt mama lui pana la urma”, a mărturisit Viorica de la Clejani.