Cât costă costumul de baie în care Nicole Cherry a făcut senzație pe Instagram. Însărcinată, artista a atras toate privirile! FOTO

Chiar și însărcinată, Nicole Cherry nu uită să fie sexy! Recent, artista a făcut furori în social media, după ce s-a afișat la piscină, în costum de baie. Toate internautele au vrut să știe de unde a cumpărat Nicole Cherry piesa vestimentară care îi venea ca turnată, dar și cât a scos din buzunar pentru un asemenea costum.

Nicole Cherry a făcut senzație la piscină, dar și în social media, după ce a îmbrăcat un costum de baie negru, dintr-o piesă, marca Palm Angels, brandul pe care îl poartă toate vedetele de la noi și nu numai.

Internautele au fost cucerite de costumul de baie purtat de Nicole Cherry, așa că au căutat imediat cât costă. Pentru cele care nu i-au găsit prețul, vă spunem noi: Nicole a scos din buzunar suma de 1.500 de lei pentru piesa vestimentară care a atras toate privirile și care i s-a potrivit mănușă și a făcut-o super sexy, deși multe femei însărcinate se feresc să poarte costum de baie.

Cum și-a anunțat Nicole Cherry iubitul că este însărcinată

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De când a dat marea veste, artista este mult mai activă în mediul online și își ține fanii la curent cu toate lucrurile prin care trece în această perioadă.

Iar, recent, le-a dezvăluit prietenilor virtuli modul inedit în care și-a anunțat iubitul că va deveni tătic. După ce a făcut testul de sarcină, care a ieșit pozitiv, artista s-a gândit cum să-și suprindă iubitul și să-i dea marea veste. Așa că… a creat un cadru special, în locuința lor, însă Florin nu s-a așezat unde preconiza Nicole, așa că planurile artistei au fost date peste cap.

”Erau niște semne care îmi dădeau de veste, mă așteptam, sarcina nu a fost întâmplătoare. Am lucrat la asta. Tot e o surpriză, până nu vezi testul ăla. Dar era de așteptat. Am făcut un test și a ieșit pozitiv. Am încercat să filmez, dar s-a pus în afara cadrului pe care îl aranjasem. Trebuia să fie pentru noi și doar atât. O să fie special momentul ăsta pentru totdeauna”, a povestit Nicole Cherry.