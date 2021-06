Nicole Cherry, prima apariție la TV de când a anunțat că e însărcinată! Ce a spus despre viitoarea cireșică

Nicole Cherry a apărut pentru prima oară la TV, de când a anunțat că va deveni, la toamnă, mămică. Ea a spu și cum se descurcă acum, în primele luni de sarcină.

Nicole Cherry a apărut pentru prima oară la TV de când a făcut marele anunț. A făcut-o la emisiunea lui Măruță, de la Pro TV, doar că nu l-a găsit în platou pe celebrul prezentator, acesta fiind ”învoit” de șefi pentru că fiica lui avea serbare la școală. Avea să intre, însă, de câteva ori în legătură cu asistentul lui, Ciucă, dar și cu invitații care s-au perindat pe acolo. (CITEȘTE ȘI: CU CE ”PROBLEME” SE CONFRUNTĂ NICOLE CHERRY ÎN SARCINĂ: ”CRED CĂ E O CHESTIE A GRAVIDELOR, NU?!”)

Nicole Cherry avea să dea ultimele detalii despre sarcină, spunând că deocamdată burtica este puțin vizibilă. A povestit când se va naște ”cireșica”, prin septembrie, și cât de fericită este că va deveni mămică. Iar despre Cătălin Măruță a spus că ”este nebun!”. Avea să povestească, scurt, o întâmplare cu prezentatorul în urma căreia a tras concluzia de mai sus.

Mesajul emoționant al lui Nicole Cherry

Cântăreața de 22 de ani a spus în repetate rânduri că-și dorește să devină mămică, dar și faptul că relația dintre ea și iubitul ei este foarte serioasă. Avea să-i dedice un mesaj lui Florin, dar și copilașului care va veni în curând pe lume. ”Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry.

NU RATA: CUM AU REACȚIONAT PĂRINȚII LUI NICOLE CHERRY CÂND AU AFLAT CĂ VOR DEVENI BUNICI: ”NECONDIȚIONAT!”

Iar comentariile venite de la fanii artistei nu s-au lăsat așteptate. ”Felicitări!”, ”Cât de frumos! Să trăiți aceeași fericire 100 de ani împreună!”, ”Vaiiiiii!!!!! Nu pot să cred!! Cât mă bucur pentru voi, Nico!!! Felicităăăări!”, ”Doamneeee!️ Felicitaaari! Să fiți sănătoși toți 3”, ”Pffffiiiiiiuuuuu! Cele mai mari felicitări”, ”Sunt leșinată efectiv!! Felicitări!!”, i-au scris admiratorii.