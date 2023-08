Cât costă o bere la terasa din Constanța a tatălui faimoasei Ruby. Cântăreața îi promovează constant afacerea din Piața Ovidiu

Ruby este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Deși a fost întotdeauna deschisă cu fanii săi, vedeta nu a vorbit prea des despre familia ei. Se știe doar faptul că bruneta a fost crescută de bunica ei care i-a fost și mamă și tată. Cântăreața are grijă în continuare de femeie, iar pentru a se asigura că nu îi lipsește nimic, cele două locuiesc împreună. În ceea ce îl privește pe tatăl său, nici acesta nu este străin de lumina reflectoarelor. Bărbatul a participat în trecut la emisiunea Chefi la cuțite, acolo unde a vorbit printre altele, despre afacerea pe care o are la Constanța.

Ruby apare mereu cu zâmbetul pe buze în fața fanilor săi, însă în sufletul ei încearcă să ascundă câteva momente din copilărie care au marcat-o profund. Puțini sunt cei care știu că părinții vedetei au decis să se despartă, iar o mare parte din viață a fost crescută de bunica ei.

Cu toate acestea, artista și-a iertat părinții și are în continuare o legătură frumoasă cu aceștia. Ruby este foarte mândră de tatăl ei, iar ori de câte ori ajunge la Constanța îl vizitează la restaurantul pe care acesta îl deține acolo.

„Suntem la tati la burgherie. Ia uitați ce le frige acolo! Cel mai spectaculor burger este făcut chiar de tatăl meu”, spunea artista pe pagina sa de Instagram.

Cei care se gândesc să îi treacă pragul trebuie să știe că prețurile sunt pentru toate buzunarele. Spre exemplu prețul unei beri începe de la 9 lei și ajunge până la 15 lei.

Tatăl lui Ruby a participat la Chefi la cuțite

în 2021, Manuel Grigore și-a încercat norocul în show-ul culinar, acolo unde a gătit cartofi umpluți cu carne, după o rețetă moștenită din familie. Printre altele, bărbatul a făcut câteva dezvăluiri despre viața sa.

„Am o cârciumă în Centrul vechi în Constanța, unde vindem grătare, burgeri. Eu le gătesc. Am lucrat ca ospătar pe timpuri. Am plecat în Italia și am stat acolo 27 de ani. Am luat-o și pe soția mea. Ruby a stat cu bunica acasă.

Am lucrat de la 16 ani la o întreprindere de prelucrare a lemnului. Pe mine m-a costat, mi-a scăpat pe mână un cuțit și mi-am tăiat două degete. La 16 ani am cunoscut-o pe soția mea, la 16 ani jumătate a rămas însărcinată cu Ruby. Am devenit tată la 18 ani. Cu Claudia mă mândresc în suflet. Nu îmi place să spun că sunt tatăl Claudiei (alias Ruby) pentru că pare că profit de fata mea. Cu mama Claudiei am stat până la 36 de ani. Mi-a dat prea multă libertate. Nu exista ea, existam doar eu. Am fost puțin golan, dar am iubit-o. Acum sunt recăsătorit”, a povestit bărbatul la Antena 1.