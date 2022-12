Cât costă o ciorbă în restaurantul lui Dani Oţil? Ramona Olaru s-a enervat când a văzut cât are de plată: „Trebuia să bag farfuria în geantă”

Ramona Olaru a fost să mănânce în restaurantul colegului ei de matinal, Dani Oțil. După ce a primit nota de plată, blondei nu i-a venit să creadă. Cât a plătit blonda, pentru două ciorbe.

Prezentă, ca de fiecare dată, în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona a adus în discuție faptul că a fost nemulțumită de prețurile pe care Dani Oțil le are la restaurantul lui. Aceasta a mărturisit că a comandat două ciorbe, iar când a văzut cât are de plătit, nu i-a venit să creadă.

Pentru această comandă, Ramona Olaru a avut de plătit 150 de lei. Sumă care a „ars-o”, puțin, la buzunar. „Trebuia să bag farfuria în geantă și paharul”, a spus Ramona, într-o notă de umor.

În apărarea lui, Dani i-a dat replica:“Nu mai ascultați prostiile astea. Sunt prețurile online”.

Mihai Bobonete a făcut haz de necaz de prețurile pe care le are Dani Oțil la restaurant

Ramona Olaru nu este singura care se plânge de prețurile pe care le are colegul ei de matinal. Și Mihai Bobonete a povestit cu mult umor cât a avut de plătit pentru o masă la restaurantul pe care îl deține Dani Oțil.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-aţi certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că „Neaţa cu Răzvan şi Dani” rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem nişte felii de şniţel şi şuncă.”

„M-am uitat pe notă şi am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat şi pe spate şi am zis că cred că e greşită. Nu eram şi noi fraţii lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simţit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete în cadrul unui podcast, citat de BZI.