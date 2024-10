Cât costă o noapte de cazare în hotelul unde Liam Payne a murit, în Buenos Aires

Fostul star One Direction Liam Payne ar fi fost găsit miercuri seară în apropierea zonei piscinei hotelului unde stătea, Casa Sur Palermo, din Buenos Aires în Argentina. Hotelul CasaSur din Palermo are 61 de camere cu mobilier minimalist și podele din lemn. Hotelul de tip boutique are o clasificare de patru stele, și camerele costă peste 400 de dolari pe noapte.

Liam Payne, în vârstă de 31 de ani, ar fi căzut de la etajul al treilea al hotelului CasaSur Palermo la scurt timp după ora locală 17:00, iar corpul său ar fi fost găsit într-o curte interioară, scrie 7NEWS.

Potrivit La Nacion, secția de poliție locală a fost chemată de directorul hotelului, care a raportat „un bărbat agresiv care ar putea fi sub influența drogurilor sau a alcoolului”.

Căderea ar fi fost între 13 și 14 metri, iar Payne a suferit „răni foarte grave, incompatibile cu viața”. În fotografiile de la fața locului, serviciile de urgență pot fi văzute în afara hotelului, unde un cort roșu a fost instalat în jurul scenei. Investigațiile sunt încă în curs de desfășurare.

Cum arată locul unde ar fi fost găsit Liam Payne

Fotografii de la hotel arată balcoane cu vedere spre o piscină mică și o zonă de terasă. De asemenea, se pare că există o zonă de luat masa al fresco mai joasă, sub un acoperiș.

Deși nu este clar în ce apartament a fost cazat Liam Payne, fotografiile arată camere cu uși glisante din sticlă care dau spre balcoane mici negre.

Unde se află hotelul unde stătea Liam Payne

Hotelul CasaSur Palermo este situat în cartierul modern Palermo Hollywood, situat la aproximativ 20 de minute nord-vest de centrul cartierului de afaceri din Buenos Aires.

O prezentare a hotelului menționează că hotelul este înconjurat de baruri, galerii de artă și „cele mai bune restaurante” din orașul Buenos Aires.

(Citește și: Ar fi cuplul-surpriză al deceniului: Alexia Eram, topită după Victor Slav. Ce s-a întâmplat după Asia Express de la Antena 1)

Ce dotări are hotelul Casa Sur

Hotelul CasaSur din Palermo are 61 de camere cu mobilier minimalist și podele din lemn.

La etajul al optulea al hotelului se află una dintre „cele mai magnifice terase din orașul Buenos Aires”, cu un bar și un spațiu exterior de 400 de metri pătrați.

Hotelul de tip boutique are o clasificare de patru stele, și camerele costă peste 400 de dolari pe noapte.

Cum a ajuns Liam Payne celebru

Liam Payne a devenit celebru la nivel mondial ca membru al trupei britanice de băieți One Direction, care s-a format la X Factor UK în 2010 și a devenit una dintre cele mai bine vândute trupe de băieți din toate timpurile.

După destrămarea grupului, Payne a început o carieră solo, lansând single-uri precum Strip That Down și Stack It Up. Pe 2 octombrie, Payne a fost văzut la concertul fostului coleg de trupă Niall Horan în Argentina.

Colegii săi de trupă nu au făcut încă o declarație publică cu privire la moartea sa. Payne este tatăl unui băiat în vârstă de șapte ani, Bear, cu cântăreața Cheryl Cole.

(Citește și: Radu Mazăre a devenit tată pentru a doua oară! Totul a fost top secret, dar CANCAN.RO a aflat cele mai tari detalii!)