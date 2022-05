Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali din staţiunea bogaţilor? De necrezut câţi bani trebuie să dai

Gigi Becali (63 de ani) și-a cumpărat un hotel de cinci stele în stațiunea Venus. Construcția este situată pe una dintre cele mai frumoase plaje de la malul Mării Negre, frecventată, de regulă, doar de bogătași. Află, în continuare, cât costă o noapte de cazare la noua proprietate a patronului de la FCSB.

Din iunie, turiștii care nu au griji financiare au posibilitatea să se relaxeze la hotelul lui Gigi Becali. Omul de afaceri a investit mai multe milioane de euro în renovări, iar clădirea urmează, curând, să fie inaugurată.

(VEZI AICI: CE UMILINȚE AU ÎNDURAT GIGI BECALI ȘI FAMILIA LUI ÎN POIANĂ SCANDALUL CU SYDA E ”PISTOL CU APĂ” PE LÂNGĂ CE A URMAT…)

Becali Hotels, afacerea latifundiarului din Pipera, va fi condusă de Theodora, una dintre fiicele afaceristului. În schimbul acestui hotel, Gigi Becali a plătit 6.8 milioane de euro, după ce acesta a fost scos la licitație, în 2019. Proprietatea a aparținut grupului de firme Interagro, condus de Ioan Niculae.

Gigi Becali a investit alte zece milioane de euro pentru renovări, hotelul urmând a fi unul de cinci stele. Are 70 de camere duble, 54 fiind cotate la cinci stele, iar alte 17 la patru stele. De asemenea, există și zece camere de tip family și 12 apartamente.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Gigi Becali. „Va fi catalogat la cinci stele”

Cei care vor să se relaxeze la Becali Hotels, vor trebui să scoată din buzunar cel puțin 200 de euro pentru o noapte de cazare, într-o cameră de două persoane.

„Fostul hotel Inter se va deschide în iunie sub denumirea Becali Hotels și va fi catalogat la 5 stele. Am făcut puține modificări la exterior, la plajă, la șezlonguri. De la anul ne propunem să facem și schimbări la interior. Deocamdată vrem să vedem cum ne descurcăm cu acest hotel, iar pe viitor, dacă ne acomodăm cu o astfel de afacere, vom analiza și varianta extinderii pe acest segment. Nu avem încă o gândire în acest sens. S-a ivit oportunitatea de a cumpăra acest hotel de la Interagro și vrem să îl facem funcțional. Sunt clienți ai hotelului care vin aici în fiecare an. Hotelul arată foarte bine. Mare lucru nu ai ce să schimbi nici în interior, din punct de vedere al mobilierului”, a spus pentru Mihai Mincu, potrivit profit.ro.

(NU RATA: GIGI BECALI ȘTIE ȘI PE „SĂRĂCIE”! MILIONARUL DIN PIPERA A INVERSAT ROLURILE CU AGHIOTANTUL LUȚU!)