Cât costă ochelarii purtați de avocata lui Radu Mazăre

Lizeta Haralambie, avocata lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a atras privirile la ultima apariție publică. O pereche de ochelari de soare, de firmă, e drept, dar neobișnuiți au stat pe ochii celei care face eforturi pentru a-l scoate de după gratii pe Mazăre.

Accesoriul inedit poartă marca Gucci! Ochelarii sunt supradimensionați și au și o formă atipică. Se pare că ochelarii, care au atras ironii din partea internauţilor, au un preţ destul de frumuşel, respectiv 1.305 de dolari.

De altfel, Lizeta Haralambie este o fană a ochelarilor de firmă supradimensionaţi. Miercuri, aceasta a venit la Penitenciarul Rahova pentru a-i organiza nunta clientului său cu Roxana Mihalache, purtând ochelarii supradimensionați, potrivit playtech.ro.

Cum au glumit internauții pe seama avocatei lui Radu Mazăre

“Așa strigam io purceii, când eram mică: guciguciguciguciguciguci!”, ”Parcă îs termopane…”, ”Ochelarii astia sunt pe bune sau e fotoshop? Oricum, i se potrivesc f repede doamnei”, ”Mă întreb ce om civilizat ar purta geamul ăla fumuriu, care se pune de regulă ca să te uiți la o eclipsă totală…”, ”Sigur nu sunt ochelari de sudură?”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Radu Mazăre se căsătorește în Penitenciar

Logodnica lui Radu Mazăre, Roxana Mihalache, s-a prezentat la sediul Primăriei Sectorului 5 pentru a depune dosarul pentru cununia civilă, solicitată a avea loc pe data de 10 iulie. Roxana Mihalache a precizat că nu există pregătiri speciale, pentru că va fi o căsătorie simplă.

“Am depus documentația, am făcut toată procedura, așteptăm să se oficieze căsătoria. A rămas pe 10. Nu avem ce pregătiri să facem, o să fie o căsătorie simplă și atâta tot. Nu avem meniu, nu avem nimic, o sa fie pur și simplu o căsătorie simplă. Astea sunt condițiile. Va participa familia”, a anunțat Roxana Mihalache.

Logodnica fostului primar de Constanța a declarat că îl va vizita sâmbătă pe acesta, la Penitenciarul Rahova, acolo unde este încarcerat.

"Nu îi voi duce (sâmbătă -n.r.) nimic (lui Radu Mazăre -n.r.) pentru că încă nu are dreptul la pachet. Normal o să am o rochie, acum nu o să fie o rochie specială. Cum am mai spus, nu este importantă rochia, inelul, meniul, va fi o casătorie simplă. Suntem niște oameni normali, ca toți oamenii care fac o căsătorie , atâta tot. Chiar dacă e Radu Mazăre, e o persoană normală, ca toți ceilalți. Eu îmi doresc să fim împreună, atâta tot", a completat Roxana Mihalache.

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, vrea să se căsătorească cu iubita sa pe data de 10 iulie, așteptând în acest sens un răspuns de la oficialii Primăriei Sectorului 5. Inițial, fostul edil a vrut să se căsătorească pe 5 iulie, atunci când împlinește și 51 de ani, dar acest lucru nu va fi posibil.