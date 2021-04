Un bărbat a povestit, pe Facebook, cum o călătorie cu trenul de 149 de kilometri, de la Brașov la Sibiu, l-a costat aproape 100 de lei.

Maximilian Radu Munteanu spune că CFR-ul practică prețuri mari în trenurile care nu au loc specializat pentru depozitarea bagajelor voluminoase.

„CFR are tarife paușale și acolo unde nu există vagoane speciale pentru depozitat biciclete, aplică un tarif pentru marfă voluminoasă pentru orice bicicletă.

Ești la cheremul controlorului. Mie mi-a evaluat bicicleta din ochi că are 15 kg. N-am mai stat să îi explic că nu are 15 kg, a sunat pe cineva și l-a întrebat dacă e ok să mă taxeze cu 15 și a zis da”, a scris bărbatul pe Facebook lângă 2 poze cu biletul și cu bicicleta.

În locurile special amenajate, prețul e mai mic

O altă călătoare povestește că în locurile speciale pentru biciclete, la CFR biletul pentru o bicicletă are sumă fixă, adică 15 lei.

„Bicicleta are un preț standard, nu e redus, 15 lei pe distanța București-Brașov în momentul acesta. Vom călători cu CFR-ul și am luat bilete la vagonul pentru biciclete, există un vagon special unde se pot pune maxim 8 biciclete la CFR. E foarte în regulă, nu e nicio probleme, trebuie să avem doar un lanț de biciclete să nu stăm lângă ea”, a spus Ana Manițiu conform Digi24.

