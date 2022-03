Cât curent consuma, de fapt, un televizor. Cât te costă lunar

Știai că printre consumatorii de curent din casă, culmea, se află și televizorul, chiar dacă acesta este închis, sau în modul stand by? Însă, fiecare tip de televizor consumă diferit.

Într-un anumit sens, panourile cu plasmă sunt considerate unul dintre cele mai bune progrese în tehnologia modernă. Într-adevăr, imaginea, sunetul, contrastul, culoarea sunt transmise la un nivel înalt, de calitate. Dar consumul de energie electrică este destul de mare.

Câtă energie electrică consumă televizorul pe oră? Consumul de energie electrică de la televizor pe oră, cu o diagonală care depășește 42 de inci, este de aproximativ 150-190 W / oră.

Comparând consumul total de energie cerut de fiecare un televizor LED, unul cu plasmă și un LCD, cel mai eficient dintre cele trei este LED-ul, care folosește două treimi din cantitatea de electricitate pe care o face un televizor LCD și o treime utilizată de un ecran cu plasmă.

În timp, pe măsură ce capacitățile televizoarelor continuă să crească, cantitatea de energie consumată de fiecare televizor va scădea.

Cu toate acestea, până în acel moment, calcularea costului utilizării televiziunii se poate face simplu prin identificarea consumului de energie al televizorului în wați sau kilowați și apoi folosirea utilizării lunare și a ratei pentru un calcul rapid.

Un televizor consumă și în „stand by”

Televizorul, chiar și în stand by devine un consumator fantomă, și genereză ceea ce este cunoscut sub numele de consum de energie fantomă. Numită și încărcare fantomă, sau stand by, este energia utilizată de aparate și electronice atunci când acestea sunt oprite, dar încă conectate la o priză de alimentare.

Sursa foto: Pexels.com