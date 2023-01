Bebe Cotimanis, invitatul lui Adrian Artene într-o ediție de excepție, spune cum și-au pus amprenta asupra lui personajele negative pe care le-a interpretat de-a lungul carierei. Pentru a putea vedea discuția integrală dintre Contantin Cotimanis și Adrian Artene, directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, Bebe Cotimanis a mărturisit că personajul care și-a lăsat o parte din poveste în construcție sa este Grigore Varlam. Personajul negativ din telenovela Lacrimi de Iubire, produs românesc din 2005.

Totodată, și pe Cezar Cristoloveanu, susține Bebe Cotimanis, l-a iubit. Mai mult decât atât, actorul a povestit că regizorul Jesús del Cerro, cu care spera să nu lucreze vreodată, situația schimbându-se ulterior, l-a învățat multe lucruri despre film.

„De la personajele pozitive nu ai ce învăța„

Bebe Cotimanis: Deci, de la personajele pozitive nu ai ce învăța. Așa că Îi mulțumesc Celui de Sus că mi-a dat fața asta și pot juca personaje negative până la adânci bătrâneți.

Adrian Artene: Care a fost personajul care a lăsat parte din construcția lui, din povestea lui, în interiorul dumneavoastră?

Bebe Cotimanis: Grigore Varlam. De ce?! Pentru că a și insistat, ca să spun așa. A fost o picătură chinezească adunată, pe repede înainte, s-a transformat într-un soi de șuvoi. Am făcut 200 de episoade, plus un film.

Adrian Artene: Lacrimi de iubire – Grigore Varlam, dar a mai fost un personaj extrem de interesant, tot interlop, Cezar Cristoloveanu.

Bebe Cotimanis: Da, ăsta este ultimul. L-am iubit. Foarte bine scris. Și am dat de un regizor, de Jesús del Cerro, regizor cu care, la început, nici nu voiam să aud că voi lucra. Cu un sâsâit, cu nu știu ce, care combină engleză cu spaniolă, cu română stricată și mai puțin stricată, s-a dovedit a fi pe parcurs pentru că el explica foarte bine. Eu, de la Jesús del Cerro, am învățat, am mai pus ceva în plus la arta actorului. M-a învățat multe despre film. Norocul lui e că și eu sunt talentat și prind repede, că putea să mă bată la cap.

