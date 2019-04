Cât de mult s-a schimbat Emilia Popescu la 5 ani de când a fost în juriul de la Dansez pentru tine

Emilia Popescu este una dintre actrițele din România care preferă discreția când vine vorba despre familie. Cei care și-au dorit să se bucure de talentul ei, au putut să o admire doar pe scenele teatrelor, acceptând să apară la TV în cazuri rare. De altfel, și pe rețelele de socializare, vedeta postează fotografii extrem de moderat.

Ajunsă la vârsta de 53 de ani, Emilia Popescu are multe proiecte de onorat la teatru, joacă alături de personalități marcante pe scene cunoscute din țara noastră. Actrița s-a schimbat într-o oarecare măsură în comparație cu vremea când făcea parte din juriul de la “Dansez pentru tine”, show difuzat la Pro TV. Ea făcea echipă împreună cu Mihai Petre, Wilmark, Cornel Patrichi, iar gazdele concursului erau prezentatorii Iulia Vânturi și Ștefan Bănică Jr.

Chiar dacă nu a mai apărut atât de des pe micile ecrane, după cele 14 sezoane ale emisiunii “Dansez pentru tine”, actriță a rămas același om carismatic și nu a renunțat la culoarea părului cu care ne-a obișnuit. De curând, Emilia Popescu a participat la decernarea Premiilor Gopo (Oscarurile românești) la Teatrul Național București, unde a pășit pe covorul roșu într-ținută elegantă.

Fiica actriței Emilia Popescu își dorește să devină stilist

În urmă cu un an, Emilia Popescu a acceptat să dea un interviu nonconformist: cea care i-a pus întrebările a fost propria fiică. “Lipsa de optimism în ceea ce privește viitorul tău (n.r.: răspunsul la întrebarea: «Ce te îngrijorează cel mai mult la mine?»). Când vei fi mare, vreau să fii fericită, să te faci fericită. Și să ai o meserie liberală, adică să nu ai șef și să nu ai un servici la un birou, închisă undeva… rutina, rutina poate să fie în orice, dar să nu ai șef, asta mi-ar plăcea cel mai mult. Ți-ai ales un drum care se preconizează că vei fi propriul tău șef, dar nu se știe ce îi rezervă viața, dar sper să fii așa. Adică, sper să fii propriul tău stăpân, să poți trăi din munca și munca ta să fie, de fapt, pasiunea ta și atunci vei fi și fericită. (…). Cu mine semeni la bunătate, generozitate și la lipsa de încredere pe care o ai în propriile puteri și cu el cred că semeni la determinare.

Când am fost de vârsta ta, am fost înconjurată de oameni nepotriviți, care nu m-au respectat și în care eu am crezut foarte mult. Am o părere excepțională (n.r.: răspunsul la întrebarea: «Ce părere ai de felul în care mă îmbrac?») și cred că ai putea să faci foarte mulți bani din meseria asta, stilistă cu foarte multe persoane. (…)”, a mărturisit Emilia Popescu în cadrul interviului pe care i l-a luat fiica ei, Maria Ștefănescu, potrivit VIVA!,

Emilia Popescu, mărturisiri despre copilăria sa

“M-am născut în București, la Spitalul Giulești, stăteam în Drumul Taberei. Unde am stat până acum câțiva ani. Noi eram chiar unde se termina cartierul, de la noi, era chiar câmp, acum mai e un cartier. În fața blocului meu se construia, ne jucam printre străzi, era frumos! Pentru orice copil…nu știu dacă pentru părinți era frumos!

Eram mai puține fete, mai mulți băieți. Fratele meu avea și el gașca lui, cu băieții mai mari. Capace ne jucam, lapte gros, erau să mă strivească toți. Excepțional era! (…). Cu fratele mă înțelegeam, eul îl adoram și el mă împingea, e cu 6 ani mai mare. Mă mai lua cu el. Mă lasa prin cartier, altfel nu mă lua. Nu prea îmi păsa mie, voiam să fiu acolo”, a povestit Emilia Popescu în emisiunea de la radio a Andreei Esca.