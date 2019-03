Lavinia Pîrva, cu burtica de gravidă la vedere! Vedeta radiază de fericire

Lavinia Pîrva a intrat în ultimul trimestru de sarcină și este nerăbdătoare să își țină în brațe bebelușul, dar până atunci se bucură din plin de această perioadă, cea mai frumoasă din viața unei femei. Soția lui Ștefan Bănică Jr. radiază de fericire, iar asta se vede și din imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare.

Recent, s-a pozat cu burtica de gravidă, arătând-o în toată splendoarea ei. „Bebe e bine sănătos, frumos și haios! La nume încă nu ne-am hotărât, dar probabil și acest lucru va veni la fel de natural și la momentul potrivit, așa că sunt liniștită. Ar trebui să vină pe lume atunci când primăvara își dă întâlnire cu vara! Abia aștept”, a spus Lavinia Pîrva pentru unica.ro.

Lavinia Pîrva a pozat sexy

În vârstă de 34 de ani, Lavinia Pârva a realizat un pictorial sexy pentru o revistă de la noi din România. În două dintre fotografiile apărute astăzi, artista apare îmbrăcată într-o rochie albă, respectiv una neagră lungă și în ambele se poate observa că nu poartă sutien. În cadrul interviului oferit după ședința foto, soția lui Ștefan Bănică a spus că pregătește melodii noi, dar și camera bebelușului, care va veni pe lume în perioada 21 mai-21 iunie.

“Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului”, a declarat Lavinia Pîrva pentru revista Unica.

Artista a mărturisit că ea și Ștefan Bănică Jr. nu au planificat momentul în care să devină părinți. Deocamdată, viitorii părinți nu au ales un nume pentru micul lor prinț. “Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această aminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, a mai dezvăluit viitoarea mămică în cadrul aceluiași interviu.