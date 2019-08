Cât de mult s-a schimbat fiica lui Mihai Gâdea și ce frumoasă este! Karina Maisha a împlinit 17 ani și a debutat în muzică

Fiica lui Mihai Gâdea se află la început de drum în lumea muzicii, însă, tânăra a cucerit deja inimile multor români cu vocea ei minunată. Recent, Karina Maisha a împlinit 17 ani, iar tatăl ei celebru i-a făcut o urare emoționantă în public. Mesajul prezentatorului de la Antena 3 a fost însoțit de o poză de album cu fata sa, iar internauții au remarcat imediat cât de mult s-a schimbat adolescenta și ce frumoasă este.

Citește și: Ce salarii exacte au Mircea Badea și Mihai Gâdea la Antena 3! Care câștigă mai mult

Fiica lui Mihai Gâdea a împlinit 17 ani! Karina Maisha a debutat deja în muzică

Karina Maisha și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu patru zile. Cu ocazia acestui eveniment important, Mihai Gâdea a urcat pe Insta Story o fotografie de colecție cu ei doi, în timp ce stau îmbrățișați, iar pe imaginea a scris mesajul: “La mulți ani, sufletul meu!!!!!!!! ❤️”.

Fiica prezentatorului TV a debutat în duet cu o tânără de aceeași vârstă, Eva Sarah, piesa interpretată de cele două numindu-se: “Voi aștepta”. În 2016, Karina Maisha a filmat un videoclip la Poiana Brașov, interpretând piesa “Somewhere only we know”, a trupei Keane, relatează VIVA. Succesul nu s-a lăsat așteptat, fiica lui Mihai Gâdea fiind lăudată pentru interpretarea plină de sensibilitate. Cum feedback-urile de la fani sunt foarte bune, Maisha Karina a mai înregistrat două coveruri – “Ordinary world” și “Somewhere only we know”, iar planurile ei nu se opresc aici.

Mihai Gâdea (42) este căsătorit cu Agatha Kundri (37). Soția celebrului prezentator de la Antena 3 este de profesie sociolog și este pasionată de sport. Agatha Kundri practică triatlonul (înot, ciclism și atletism) și deține o grădiniță cu program afterschool.