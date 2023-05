Cât de mult s-a transformat Nicoleta Luciu după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Fosta vedetă Playboy e frumoasă și la 43 de ani

Nicoleta Luciu reușește să surprindă cu fiecare apariție a sa. În vârstă de 43 de ani, fostul model Playboy a decis în urmă cu câțiva ani să ia o pauză de la stilul de viață monden și să se focuseze pe viața de familie. Recent, vedeta a bifat câteva apariții mondene și a intrat în vizorul fanilor, din nou. Transformarea Nicoletei Luciu a impresionat pe toată lumea.

Nicoleta Luciu a luat decizia de a se îndepărta de lumina reflectoarelor în urmă cu mai bine de un deceniu, pentru a se muta la Miercurea-Ciuc împreună cu soțul ei și cei patru copii ai lor. În prezent, Nicoleta Luciu este o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Are un soț iubitor care o completează, iar copiii îi fac viața mult mai colorată.

Acum însă, în ciuda perioadei în care a stat departe de industria de divertisment, Nicoleta a revenit cu succes în ultima vreme, participând deja la mai multe proiecte atât la TV, cât și în mediul online. La 43 de ani, fostul iepuraș Playboy arată absolut uluitor. Vedeta are mare grijă de aspectul ei și se supune în mod regulat la diverse tratamente de înfrumusețare, iar rezultatele sunt pe măsură.

Nicoleta Luciu, fermecătoare și la vârsta de 43 de ani

Vedeta a rămas în centrul atenției și a impresionat publicul prin faptul că se menține impecabil la vârsta de 43 de ani. Cu atât de multe realizări personale și profesionale în spatele ei, Nicoleta Luciu este un exemplu de forță și eleganță. La 43 de ani, ea demonstrează că frumusețea nu are vârstă și că este posibil să te menții în formă și sănătoasă indiferent de vârstă sau provocările vieții.

Eforturile ei au dat roade, întrucât Nicoleta se mândrește cu o piele impecabilă și o siluetă de invidiat, pe care o afișează cu mândrie pe rețelele de socializare.

Într-un interviu recent, fosta actriță de telenovele a dezvăluit rutina ei de frumusețe care nu dă greș niciodată. În plus, Nicoleta este atentă la alimentele pe care le consumă, după ce a renunțat la carne și lactate.

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu mănânc cât să pot merge pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără, de câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în 6 săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui”, a declarat Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

